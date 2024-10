Preta Gil volta a apresentar TVZ do estúdio: 'Que felicidade!'

Preta Gil, 50, voltou a apresentar presencialmente o programa TVZ (Multishow) nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Pela primeira vez em meses, a cantora comandou a atração diretamente do estúdio, ao lado de Gominho, 35. Desde que retomou seu tratamento oncológico, Preta vinha apresentando o programa remotamente.

Nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil comemorou o retorno ao programa, que contou com a participação de João Lucas, 24. "Hoje foi dia de receber o talentoso João Lucas no TVZ ao vivo. Que felicidade poder apresentar presencialmente com meu irmão Gominho!", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, muitos fãs também celebraram a volta de Preta Gil ao TVZ. "Os looks perfeitos voltaram. Babo muito. Te amo!", derreteu-se um internauta. "Ai, que saudade! Muito linda!", elogiou outro. "Seu lugar", enalteceu ainda um terceiro.