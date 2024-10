Aniversário de 1 ano de Mavie terá festas nos Emirados Árabes e no Brasil

Mavie, filha de Neymar Jr., 32 e Bruna Biancardi, 30, vai completar 1 aninho de vida.

O que aconteceu

A bebê iniciará seu novo ciclo em 6 de outubro. De acordo com o gshow, a pequena vai ganhar comemoração dupla: uma festa no Brasil e outra, nos Emirados Árabes.

A celebração em Ryad será por conta das circunstâncias profissionais de Neymar. Após um longo período lesionado, voltou a treinar com o seu time, o Al-Hilal.

A segunda comemoração da pequena também se deve ao jogador de futebol brasileiro. Segundo o site, ele conseguiu uma brecha na agenda com o do clube saudita no mês de novembro para estar presente na festa da herdeira.

Nas redes sociais, Bruna contou aos seguidores que os preparativos estão a todo o vapor. A modelo chegou a dizer que o tema já estava definido.