Fernando reclama de prova interrompida após Júlia ficar presa: 'Injusto'

Fernando contou a seus aliados na sede de A Fazenda 16 (Record) que a terceira Prova do Fazendeiro foi parada em um momento após Júlia ficar presa.

O que aconteceu

Na prova, os peões precisavam passar por uma ponte com uma jarra de mel.

Em certo momento, Júlia se enroscou nas cordas da ponte e ficou presa. Adriane Galisteu conversou com a direção e a prova foi interrompida até Júlia ser solta.

Fernando reclamou. "Eu achei mó injusto! Eu achei injusto. Ela enroscou a corda nela que fez o negócio parar pra esperar ela."

Eu tive que ficar parado na corda bamba, com pote de mel, pra esperar ela. Fernando

Júlia terminou vencendo a prova minutos depois, por uma diferença minúscula de Fernando.

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça? Resultado parcial Total de 52382 votos 30,25% Juninho 40,00% Larissa 29,75% Fernando Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52382 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso