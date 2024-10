Raquel acusa Sacha de usar grupo para jogo individual: 'Só pensa em você'

Depois da formação de roça de A Fazenda 16 (Record), o grupão se reuniu para discuti os seus incômodos uns com os outros.

O que aconteceu

Durante o ao vivo para formação de roça, Sacha e Larissa combinaram sinais para se comunicarem sobre o poder do lampião. Como isso é proibido pelo jogo, os poderes do lampião foram cancelados nesta semana.

Sacha se desculpou com os colegas de grupo sobre o combinado e disse que não achou que era trapaça. Ele foi questionado sobre ter contado para mais alguém além da ex-BBB, e ele afirma que não. "Por isso não teve como a gente avisar", dispara Luana.

Flora argumenta que esse comportamento é jogo individual dentro de um grupão. "Ou é individual ou todo mundo vai saber."

"Mas aqui muita gente não joga em grupo", começa Raquel. "Sacha é uma pessoa, ele só prioriza ele. O jogo é só para você. Na cabana que eu falei que era para salvar Yuri ou Larissa, você só pensou em você, você não uniu voto para salvar ela. Todo mundo ouviu aqui. A gente se uniu para salva você e Sue. Você só pensa no seu jogo, meu amor."

Sacha questiona em que momento isso aconteceu e pede explicações. "A Raquel jogou uma bomba aqui, quero que me explique."

A influencer argumenta que o grupo decidiu votar em Juninho Bill, mas quando tentaram eleger uma segunda opção, Sacha se recusou a votar em alguns nomes, e fez todos votarem em uma segunda opção que fosse possível para ele. Os outros peões concordam com Raquel que finaliza: "Você só está pensando em você".

