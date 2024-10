Abby de 'NCIS' explica por que não quer voltar a atuar: 'É como uma droga'

Pauley Perrette, 55, afirmou que nunca mais pretende voltar a trabalhar como atriz.

O que aconteceu

A atriz norte-americana entende que seria menos autêntica se voltasse a interpretar. "Voltar a viver como atriz tiraria da vida a autenticidade que estou vivendo 100% do tempo. Quero estar presente - para as coisas boas e as dolorosas. Quero ser eu o tempo todo - e precisei de muita coragem para assumir isso para mim, mas me sinto de verdade assim. Neste ponto da minha vida, tenho essa necessidade profunda de encontrar autenticidade em tudo", declarou ela à revista britânica Hello! Magazine.

Pauley diz que atuar era para ela como uma fuga de sua própria vida. "Ser atriz, especialmente em certos momentos da minha vida, foi uma grande fuga. É como uma droga, porque eu não precisava ser eu, eu poderia ser outra pessoa. Minha personagem não tinha todos os problemas que eu estava tendo. É por isso que hoje eu só assisto a documentários - eu quero a verdade."

Ela ficou conhecida do grande público interpretando Abby Sciuto em "NCIS". Pauley deixou o elenco da série em 2017, afirmando ter sido vítima de violência sexual nos bastidores do programa. Posteriormente, acusou o ex-colega de elenco Mark Harmon, 73, pelos abusos.