10 anos sem scrap e comunidade: Orkut bombou no Brasil, mas por que acabou?

O Google fechou oficialmente o Orkut em 30 de setembro de 2014, dez anos atrás. O site, que foi a primeira grande experiência de rede social para brasileiros, foi encerrado após dez anos de atividade.

No Orkut, as pessoas criavam um perfil com fotos e informações de seus gostos. Era possível enviar recados (scraps) e depoimentos para seus amigos.

As comunidades eram um mundo à parte, pois permitiam que as pessoas acompanhassem assuntos em específico ou mostrassem um pouco de sua personalidade ao seguir comunidades com títulos bem-humorados, como "Queria sorvete, mas era feijão" ou "Nos EUA, até pobre fala inglês".

Tela inicial do Orkut Imagem: Reprodução

Por que fechou?

A rede social Orkut começou em 2004 como um projeto paralelo do seu fundador, o turco Orkut Büyükkökten, que trabalhava no time de engenharia do Google. A rede social fazia parte de uma iniciativa da gigante das buscas, que disponibilizava 20% do horário do expediente para funcionários criarem um projeto novo.

Orkut Buyukkokten, fundador da rede social Orkut Imagem: Simon Plestenjak/UOL

A rede social fez sucesso, basicamente, em dois países gigantes: Índia e Brasil. Com a popularidade, também vieram os problemas. Em função da disseminação de pornografia infantil no site, em julho de 2008, o Google assinou um TAC (termo de ajustamento de conduta) com o MPF (Ministério Público Federal), comprometendo-se a cooperar com a Justiça para localizar infratores.

O início da queda ocorreu em meados de 2011. Na época, o Facebook começava a ganhar relevância e já tinha 600 milhões de usuário no mundo. Em setembro daquele ano, uma pesquisa do Ibope confirmou que a rede de Mark Zuckerberg havia passado a rede do Google em número de usuários no Brasil.

Oficialmente, o Google cita que Google+, YouTube e Blogger acabaram "canibalizando" o Orkut, na medida que não valia mais a pena manter a rede social idealizada pelo engenheiro turco.

"Foram dez anos inesquecíveis. Pedimos desculpas para aqueles que ainda utilizam o Orkut regularmente. Esperamos que vocês encontrem outras comunidades online para alimentar novas conversas e construir ainda mais conexões, na próxima década e muito além", escreveu Paulo Golgher, diretor de engenharia do Google, em post sobre o fim do Orkut.

Comunidades

A rede contabilizou 51 milhões de comunidades, 120 milhões de tópicos e 1 bilhão de interações nos dez anos de existência do Orkut.

Havia de tudo um pouco. Fãs de bandas, torcedores de times de futebol e até comunidades específicas para compartilhar links de arquivos de música pirateados.

Ao fechar o Orkut, o Google disponibilizou por um tempo um "museu virtual" com as principais comunidades. Entre os destaques havia:

Eu Odeio Acordar Cedo (6.106.958 membros)

Eu amo minha MÃE! (4.571.629 membros)

Te incomodo? Que peeena! (4.288.293 membros)

Sou legal, ñ to de dando mole (1.520.489 membros)

Comunidade "Eu odeio acordar cedo" do Orkut Imagem: Reprodução

Lá dentro, você podia criar ou comentar em um tópico, uma espécie e post que iniciava toda uma conversa dentro da comunidade. Em algumas comunidades era necessário ter a autorização de um moderador —para evitar a entrada de perfis falsos, golpistas ou quem espalhava spam.

Algumas comunidades memoráveis do Orkut:

Nunca terminei uma borracha Imagem: Reprodução

Sr Madruga Nunca foi Vagabundo Imagem: Reprodução

Eu leio com a MÃO no MOUSE! Imagem: Reprodução

Adoro fazer tic tic na caneta! Imagem: Reprodução

O GATO MIA E A COCA COLA LIGHT Imagem: Reprodução

Pq o Halls breto é branco??? Imagem: Reprodução