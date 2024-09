Vidas destruídas e dezenas de celebridades: Caso P. Diddy choca e confunde

Envolto em teorias de conspiração e dezenas de nomes de famosos, o caso P. Diddy vem ganhando a internet.

Bárbara Saryne defendeu, no Splash Show, que, frente a tantas informações e teorias, é preciso analisar o que se vê de forma vigilante. "É uma história que, por envolver muitos nomes, fica difícil de entender em um primeiro momento. Daqui a pouco, tem que fazer um slide para entender qual a ligação de cada um".

Um dos nomes mais citados na investigação é o da ex-namorada do rapper, Cassie Ventura, que fez a ação judicial que iniciou toda a polêmica. Ela afirma que, desde os 19 anos, entrou em um ciclo de violências, abusos e até tráfico sexual com o então namorado.

Me assustou muito, me chamou muita atenção a quantidade de gente envolvida e como chegou a esse ponto. Quantas vidas destruídas... Que triste, tudo isso. Bárbara Saryne

Brincadeiras incomodam, e machismo também se faz presente

Yas Fiorelo se diz incomodada pela forma como pessoas têm brincado com o assunto e esquecido que muitas vítimas foram violentadas. "É um trauma que fica, e muitos homens foram vítimas (...) sexuais. Mas o machismo funciona de uma maneira que o homem não denuncia".

A indústria trata os casos de violência sexual contra homens de uma maneira muito diferente (...) Pouco se fala sobre isso, e como isso deixa a mente das pessoas Yas Fiorelo

Bárbara Saryne também chama a atenção para como as pessoas têm repercutido as informações. "É sempre importante a gente repensar e refletir sobre como estamos consumindo e repercutindo".

Assista à íntegra do Splash Show:

