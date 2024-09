Qual o segredo para o 'bloco celular' fazer isolamento acústico perfeito?

Esse bloco para construção é sonho dos barulhentos cansados de ouvir reclamações dos vizinhos.

Ana Bonasa, do Nunca Vi 1 Cientista, explica como um pouco de ciência pode fazer todo barulho feito em casa ser abafado.

Basta usar o bloco celular, também conhecido como concreto celular autoclavado ou CCA.

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no Instagram e no TikTok.

Tudo começou com um vídeo divulgado pelo influenciador Elimar do Carmo. As cenas mostram uma caixinha de som tocando uma música que é completamente abafada após ser colocada dentro de um bloco celular.

O material é produzido com três ingredientes: água, cal e cimento.

Mas o elemento-chave do CCA é o pó de alumínio, que reage com o hidróxido de cálcio da cal, liberando gás hidrogênio, que cria bolhas que aumentam o volume da mistura - mais ou menos da mesma forma que um fermento faz um bolo crescer

Ana Bonasa, Nunca Vi 1 Cientista

A divulgadora científica explica que o bloco é "cozido" em uma temperatura alta e submetido a grande pressão. Isso faz os componentes serem transformados em um material sólido, leve e resistente.

Já sua alta capacidade para o isolamento acústico decorre de outra característica.