Ex-Chiquititas expõe preconceito por vender conteúdo adulto: 'Vivi cresceu'

Renata Del Bianco, 39, admitiu sofrer preconceito por vender conteúdo adulto na internet. A atriz e veterinária ficou conhecida em todo o Brasil quando interpretou a órfã Vivi na primeira versão brasileira de "Chiquititas" (1997-1998), novela infantil do SBT.

O que aconteceu

Renata garantiu que não se deixa desmotivar pelas críticas que recebe nesse sentido. "Criar conteúdo sensual não afeta meu profissionalismo, e o preconceito contra o trabalho que realizo não me desmotiva. Haters são folgados, se escondem atrás de perfis falsos. Eu tenho orgulho de divulgar o meu trabalho, porque ele é um sensual artístico. Me sinto realizada com a criação de ensaios sensuais, sou apaixonada por produzi-los", comentou ela, durante participação no podcast da plataforma Close Fans, onde hospeda suas fotos e vídeos picantes.

A atriz confessa, entretanto, que a transição de uma figura infantil para o universo adulto causou surpresa em alguns de seus seguidores. "Foi um baque para as pessoas, porque me falaram que sairia de uma versão tão infantilizada, como chiquitita, para aparecer nua."

Mesmo assim, ela não vê problema em mostrar essa nova fase da vida. "Se em algum momento meus fãs se ofenderam, eu sinto muito, mas tenho 39 anos, não sou mais uma garotinha. Fiz o meu ensaio para as pessoas verem como a Vivi cresceu."

Renata frisa ainda que a produção de conteúdo sensual não diminui suas qualificações. "Existe um tabu de achar que quem está criando conteúdo +18 te desqualifica como profissional, o que não tem nada a ver. Eu sou uma boa atriz e uma boa veterinária, e são coisas completamente diferentes. Faço ensaios sensuais desde os 18 anos, isso não é nenhuma novidade para mim. Sempre gostei muito, mas agora os estou divulgando no meu perfil exclusivo."