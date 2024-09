Katy Perry se despede do Brasil com biquíni 'patriota' e recado na sacada

Katy Perry, 39, se despede do Brasil com biquíni e recado na sacada do hotel.

O que aconteceu

Usando um biquíni nas cores da bandeira do país, a cantora agradeceu a recepção dos fãs e disse que os amava. Ela postou um vídeo no Instagram na madrugada deste domingo (22).

A artista deixou o recado enquanto jogava flores da sacada do hotel. "Isso, meus amigos, é um resumo do Brasil. Amamos vocês, sempre estaremos lá para vocês, assim como vocês estiveram lá para mim vez após vez", disparou.

Katy Perry ainda opinou que nunca viu uma plateia tão engajada quanto a do Rock in Rio. "Eles cantaram as músicas tão alto no show ontem. Foi o mais alto que já ouvi alguém cantar as minhas músicas."