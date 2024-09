Yas: No Xou da Xuxa, não há espaço para nepo baby

Ticiane Pinheiro lembrou seu sonho de ser Paquita, vetado por Marlene Mattos, apesar do apoio de Xuxa, no documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay).

Na época, Marlene havia criado uma série de regras para a função de assistente de palco — inclusive não ter parentesco com famosos. "Não tem espaço para 'nepo baby' no Show da Xuxa", brinca Yas Fiorelo, em referência ao programa infantil dos anos 1980/1990. "Marlene não gosta de 'nepo baby'".

Leão Lobo defende a decisão de Marlene. "Como pode ser morena, filha de Belo Pinheiros, apresentadora do Balão Mágico e querer ser Paquita? Tá querendo um pouco demais da vida".

Gisele Bundchen também foi Paquita

Gisele Bundchen é outra celebridade que aparece no documentário, com 12 anos e vestida de Paquita.

É um clássico. As paquitas estão no imaginário brasileiro. Todo mundo quer ser Yas

Assista à íntegra do Splash Show:

