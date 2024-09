Babi diz que cometerá punição e Larissa promete: 'Jogo cocô na cama dela'

Depois de discutir com Larissa Tomásia, Babi Muniz e Fernanda Campos seguiram para suas tarefas diária como os animais. Nervosas, a ex-panicat e a modelo prometeram que cometeriam uma infração para que todos fossem punidos.

"Eu jogo o microfone dentro da piscina e saio gritando com todo mundo para todo mundo ser punido", ameaçou a ex-affair de Neymar.

Outros peões ficaram sabendo das ameaças feitas pela dupla e ficaram revoltados pois poderiam ter punições sérias. Larissa e Júlia reclamaram da atitude das peoas:

Júlia: "A única coisa que eu fiquei p*** ali foi que ela ia gerar uma punição de propósito. Se ela fizer isso, é sacanagem. Isso não tem nada a ver com a treta dos outros."

Larissa: "Se ela fosse brincar de fazer alguma coisa, ela ia ver! Eu não me importava de comer arroz com feijão e ficar tomando banho de água fria. Ela que não ouse, por mais que possa me gerar indisposição na casa. Mas até m**** na cama dela eu jogo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58038 votos 0,18% Babi Muniz 29,48% Camila Moura 4,35% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,35% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,94% Gui Vieira 0,75% Juninho Bill 1,24% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,17% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,08% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,16% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58038 votos

