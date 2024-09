A Fazenda: Vanessa diz se sentir excluída e chora; Flora reage: 'Jogo sujo'

Vanessa chorou na tarde de hoje (16) e disse estar sendo excluída em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Vanessa desabafou e disse para Flora que se sentia excluída. Flora disse estar "indiferente" e rebateu: "Se você tem uma troca com a grande maioria da casa, não está sendo excluída".

Vanessa insistiu que é, sim, excluída por "algumas pessoas", mas não quis entregar nomes. "Com quem eu tiver problemas, eu vou e falo, igual estou falando com você", afirmou.

Flora respondeu que sempre foi receptiva, sincera e aberta à Vanessa. "Você nunca veio conversar comigo", retrucou Vanessa.

A filha de Arlindo Cruz disse não ter assuntos para falar com Vanessa, mas que isso poderia ser uma questão de tempo. "Tem 4 dias de confinamento. Nós temos três meses. Eu não vou forçar uma coisa que ainda não aconteceu".

Flora insistiu que dava abertura para Vanessa. "Se você tá se sentindo excluída, chega perto da gente. Aqui não tem bicho, ninguém vai te morder".

Sacha também se envolveu no conflito e criticou a postura de Vanessa. "Todo mundo deixa você falar", disse o ator. "É por isso que você se sente excluída, você não sabe entrar numa conversa (…) É assim que funcionam as relações humanas".

Vanessa disse ser tímida, começou a chorar e Fernanda abraçou a participante. "É meu jeito, não quer dizer que não quero ser amiga", disse. "Eu estou tentando, é meu jeito, não chego e saio conversando".

Flora se aproximou de Vanessa e disse que "não tem portão fechado" para ela. Ela confessou que Vanessa já foi uma opção de voto, mas já não é. "Conta com a gente, a gente é mulher. Só não cai no jogo sujo das meninas, de que está sendo excluída. Que narrativa é essa? Baseado em que estão construindo isso? Estão se queimando sozinhas".

