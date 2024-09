Afastado dos filhos, Brad Pitt cogita deixar os Estados Unidos, diz revista

Brad Pitt, 60, estaria cogitando trocar os Estados Unidos por uma vida na Europa.

O que aconteceu

O motivo seria o fato de não ter mais qualquer relação com os filhos. "O Brad considerou Los Angeles sua casa por muito tempo. É onde está a produtora dele e muito de seus imóveis. Ele também sempre considerou o melhor local possível para manter sua relação com os filhos, oferecendo a eles certa estabilidade, mas infelizmente quase não os tem visto ultimamente, o que o tem destruído", explicou uma fonte anônima à revista norte-americana Life & Style.

Por essa questão, Pitt pensa em se mudar para o velho continente junto da namorada, Inés de Ramón, 31. "Ele ainda é assombrado pelo fato de estar tão próximo deles, mas também tão distante. Ele agora tem falado que uma mudança de ares pode ser o que a mente dele precisa, pelo menos até os filhos se reaproximarem dele, o que ele deseja e reza para acontecer."

O amigo George Clooney, 63, é um dos que mais tem incentivado Brad nesse projeto. "O George tem falado muito para ele sobre como é melhor a vida na Europa, explicando como é tranquilo administrar uma produtora mesmo do outro lado do oceano. O Brad ama a França e a Itália e tem passado muito tempo no Reino Unido. Então, a ideia de largar a vida nos Estados Unidos para um recomeço tem soado mais do que interessante."

Brad Pitt é pai de seis filhos, com idades entre 23 e 16 anos. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne romperam com o pai em meio ao conturbado divórcio dele de Angelina Jolie, 49, mãe da prole. Os quatro primeiros, maiores de idade, chegaram a remover o sobrenome paterno de seus documentos oficiais.