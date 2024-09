Virou hit no Rock in Rio: paparazzi tornam fãs 'rockstars por um dia'

Quem vai ao Rock in Rio quer ter boas fotos para postar nas redes sociais. Nesta edição, os fãs podem ter um paparazzo só para chamar de seu e se tornarem "rockstars".

Os fãs puderam reservar um fotógrafo por 30 minutos de forma gratuita a partir de uma plataforma do TikTok. O agendamento on-line está esgotado, mas é possível recorrer ao estande da plataforma de vídeos no festival para vagas remanescentes.

A ideia é fazer poses como os ídolos que estão no palco. O público recebe as fotos e vídeos no mesmo dia. As mídias feitas pela AKQA Casa ganham projeção em um telão na Cidade do Rock e até no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O analista de RH Henrique Amâncio, 30, que viajou de Belo Horizonte ao festival pela segunda vez, disse que gostou da ideia de ser fotografado como uma celebridade. "Gosto de mídia. E penso bastante no look antes. Escolho o look a partir dos meus gostos: malha com camisa furada, por exemplo."

"Vim ver a minha banda favorita. É meu décimo show da Evanescence... Me sentindo uma estrela também. Rockstar por um dia", diz ele, que ainda brinca: "Já imaginou se ela vê minha foto no aeroporto quando estiver indo embora?"

Henrique Amâncio foi ao terceiro dia de Rock in Rio para ver a banda Evanescence Imagem: Divulgação/TikTok

Outra opção, que não depende de agendamento, é contratar um serviço realizado por uma empresa privada em parceria com o festival, por R$ 99,00. No total, 70 fotógrafos da Photo Pass estão espalhados pelo gramado da Cidade do Rock.

O arquiteto Romulo Felipe, 34, viajou sozinho do Ceará para o Rio de Janeiro e não tinha quem tirasse suas fotos.

"Eu acho mais prático ter uma foto profissional para as redes sociais. Os fotógrafos ajudam nas poses. Isso é bom porque sou engessado (risos). E sozinho não dá para tirar boas fotos. Gostei da experiência de ser VIP por um dia."

Romulo Felipe compareceu ao segundo dia de festival para ver Imagine Dragons Imagem: Filipe Pavão/UOL

Como funciona? Quando um fã contrata o serviço pelo site do festival, ele precisa enviar uma selfie. Essa foto permite o monitoramento facial, que o distingue na multidão de cliques que o exército de fotógrafos faz por dia.