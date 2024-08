Viúva de Silvio Santos deixará mansão em SP; conheça imóvel de R$ 15 mi

Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, deve deixar a mansão da família, no Morumbi, em São Paulo, para viver em uma casa no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Como é a casa no Morumbi

Silvio parecia ter mesmo um grande apego ao seu endereço em São Paulo. Mesmo após o sequestro da filha Patrícia Abravanel e, dias mais tarde, o próprio sequestro dentro da casa, ele não abriu mão do amplo imóvel de cerca de dois mil metros quadrados, segundo informações de arquivo da revista Casa e Jardim.

A propriedade em estilo colonial possui academia própria, piscina e sauna, ampla sala de estar e móveis em estilo clássico francês.

Casa de Silvio Santos no Morumbi, São Paulo Imagem: Edson Lopes Jr./Folha Imagem

Os detalhes são rebuscados e cuidadosos, como vistos em espelhos e suntuosos lustres, estofamentos claros em tecido, tapeçaria oriental, acabamentos em mármore e granito e múltiplas obras de arte, entre quadros e esculturas.

Outras áreas do imóvel ainda possuem detalhes de inspiração grega, como colunas.

Casa de Silvio Santos no Morumbi, São Paulo Imagem: Edson Lopes Jr./Folha Imagem

Avaliada em cerca de R$ 15 milhões, a casa da família Abravanel — que de tão ilustre possui sua própria geolocalização no Google Maps — ainda conta com uma particularidade do apresentador: um quarto dedicado a suas bonecas, brinquedos e outras coleções que Silvio acumulou ao longo dos anos.

Detalhes do quarto de bonecas da mansão de Silvio Santos Imagem: Reprodução/Instagram

O interior do curioso cômodo foi revelado pelo cabeleireiro Jassa, de quem Silvio foi amigo e cliente durante décadas, em foto publicada no Instagram. O espaço abriga bonecas de porcelana, globos de vidro, uma coleção de Funkos, pequenas estatuetas, bichos de pelúcia e até miniaturas do apresentador.

A visita do então presidente Jair Bolsonaro a Silvio Santos, em dezembro de 2020 Imagem: Reprodução/Twitter

Em 2020, Silvio recebeu o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no imóvel e o encontro acabou dando mais detalhes da decoração da família, com uma grande árvore de Natal no fim de ano.

Mansão de Silvio Santos no Morumbi, em São Paulo Imagem: Agnews e Reprodução/Instagram

A área aberta comum era também ampla: segundo noticiou a revista Veja na época, foi lá que Patrícia Abravanel se casou com o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria em 2017.

A cerimônia judaica para cerca de 200 convidados foi seguida de recepção, com direito a show de Tiago Abravanel, sobrinho de Patrícia, e, após a abertura de uma pista de dança montada ali para acomodar os festejos, apresentações de DJs.