Cantor mais ouvido do país já compôs 550 músicas, mas só fez dois shows

É difícil usar o TikTok por alguns minutos sem se deparar com a música mais ouvida do país, "Só Fé", do Grelo.

Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei beijo nas crianças, eu coisei com a muié. Trecho de "Só Fé"

O hit assumiu o 1º lugar do Top 50 do Spotify na última semana e já tem quase 2 milhões de reproduções. A voz por trás da seresta chiclete é iniciante em cima dos palcos, mas já tem uma longa carreira como compositor.

Quem é Grelo?

Natural de Anápolis (GO), Gabriel Furtado, 26, é o primeiro da família a seguir carreira musical. Ele começou na igreja evangélica quando criança. "Foi lá que desenvolvi toda essa capacidade musical de cantar, de tocar instrumento, de percepção auditiva, tudo", conta em entrevista exclusiva para Splash.

O músico começou a compor na adolescência, "de brincadeira". Até que um dia um amigo comentou a possibilidade de vender as composições. "Não sabia que a gente conseguiria comercializar a ponto de conseguir viver daquilo."

Ele assina "De Ângelo", como compositor. Ele tem em seu nome 553 músicas no Ecad. Muitas são sucessos consagrados em nomes de grandes intérpretes:

"A Culpa É Nossa" - Maiara e Maraisa

"Alô, Ambev" - Zé Neto & Cristiano

"Erro Gostoso" - Simone Mendes

"Esqueça-me se For Capaz" - Maiara e Maraisa e Marília Mendonça

"Narcisista" - Maiara e Maraisa

"Perrengue" - Gusttavo Lima

O trabalho como compositor já é seu sustento há quase sete anos. "Antes de ser compositor, eu falava: 'cara, quem faz essas músicas são os artistas que cantam, né?'", confessa para Splash.

De De Ângelo a Grelo

A mudança não foi planejada. Tudo começou depois de uma "resenha" com Henrique e Juliano em abril deste ano, quando foram pescar no Rio Araguaia.

Na viagem, ele cantou músicas como "Vida Loka", dos Racionais, e "Dias de Luta", do Charlie Brown, em ritmo de seresta. As versões viralizaram e a dupla propôs que Grelo seguisse carreira. "Naquele dia eu não tinha nenhuma pretensão disso virar algo profissional. Eu já sou um compositor muito bem realizado."

Eles [Henrique e Juliano] sentaram comigo e conversaram: 'Você precisa dar uma atenção diferente para isso [...] o pessoal está gostando, tem que mostrar que foi você que fez. Grelo

O músico elogia a dupla sertaneja, que empresaria o arista. "Não entraram só como empresários na parte de colocar dinheiro. Eles estão me dando conselhos de como me preparar para isso, me dando dicas de como me portar... Está sendo muito massa. Eles estão presentes na vida de Grelo, são pessoas que considero amigos."

A muié

No seu principal sucesso, Grelo cita a importância de sua "muié". Gabriel é casado com Bruna Freitas. Os dois estão juntos há seis anos e meio. Ele se derrete ao falar da esposa. "É uma pessoa que me estruturou muito no começo, que está comigo desde o começo da composição. Ela pegou a transição, de onde saí do meu último emprego para virar compositor, e me apoiou muito quando eu queria desistir."

Ela foi uma pessoa que fez total diferença na minha vida, por isso que exalto ela, faço questão de falar sempre, não tenho vergonha. [...] Minha parceira pra caramba.

Ele diz estar em "processo de fabricação" das crianças. "Neste ano vai vir um grelinho ou grelinha."

Grelo e a mulher, Bruna Freitas Imagem: Reprodução/Instagram/@eogrelo

O Grelo não é piada

Mesmo falando em terceira pessoa, quando questionado sobre a "persona Grelo", o músico explica que Grelo é ele. "Grelo sou eu, né? Grelo é a minha verdade. Não forço nada. É uma pessoa que tem dias ruins, dias bons, que um dia está engraçado, outro está chateado com coisa da vida, o Grelo sou eu mesmo."