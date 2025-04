Andressa Suita mostra filho com Gusttavo Lima dirigindo carro aos 7 anos

Andressa Suita, 37, publicou um vídeo em que o filho Gabriel, 7, aparece dirigindo um carro dentro de uma fazenda.

O que aconteceu

Na gravação, a criança maneja o volante do automóvel sem usar cinto de segurança. Durante o trajeto, Gabriel cruza com o pai, Gusttavo Lima, 35, que dirige um Fusca com o filho mais novo, Samuel, 6, como passageiro - e também sem cinto.

Não é a primeira vez que Gabriel aparece dirigindo um veículo - algo proibido por lei. Em julho do ano passado, o primogênito do sertanejo também apareceu ao volante em um post dos pais. O vídeo teve ampla repercussão e foi alvo de uma nota de repúdio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Na ocasião anterior, Gusttavo Lima chegou a reclamar da repercussão negativa do episódio. "Você não pode colocar nem o menino dirigindo, que já enchem o saco. Mas é assim, o povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando… Aqui é rústico, raiz, aqueles meninos das antigas", comentou o cantor, durante um show.