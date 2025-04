Estrela do BBB 25 passa de 50% dos votos na Enquete UOL e deve sair; veja

O 18º paredão do Big Brother Brasil 25 segue eletrizante e promete tensão até os instantes finais. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Diego Hypolito segue na liderança da votação. Segundo a parcial das 16h50 (horário de Brasília), ele seria o eliminado, com 50,99% dos votos.

Renata mostrou força nas últimas horas. Na atualização anterior, a bailarina aparecia com 46,90% dos votos, mas agora está em segundo lugar, com 45,85%. Antes, ela já chegou até a liderar a enquete.

Enquanto isso, Vitória Strada segue confortável na disputa. A atriz soma apenas 3,16% dos votos e não corre risco de deixar o programa.

A batalha entre Diego e Renata está cada vez mais apertada, e a expectativa é de uma definição apenas na reta final. O resultado será anunciado ao vivo na TV Globo, na noite de amanhã. Participe da enquete do UOL e deixe seu voto!