Flávia Alessandra defende filha, Giulia Costa, de ataques: 'Desumano'

Flávia Alessandra, 50, rebateu os ataques constantes que sua filha mais velha, Giulia Costa, 25, recebe nas redes sociais.

O que aconteceu

Alessandra disse que tenta compreender por que Costa recebe tantos ataques na internet. "Eu acho muito louco como você recebe ataques de haters e penso por quê? Será que é inveja de quem está atacando? Será que são pessoas que gostariam de ter aquela vida [que você tem]? Será que é uma pessoa que está infeliz? Uma pessoa no estado normal de sua vida, com felicidades e tristezas, não teria esse tipo de atitude", declarou no videocast Pé no Sofá Pod.

A atriz afirmou que esse tipo de comportamento é "desumano" e provoca sofrimento em quem é alvo dos comentários de ódio. "As pessoas precisam lembrar que ali existe um ser humano, uma pessoa que tem sentimento, que sofre, que vai ficar com o fantasma daqueles comentários. É muito se colocar no lugar do outro, você jamais gostaria de ouvir dessa forma".

Giulia, que estava ao lado da mãe, destacou que "as pessoas adoecem por causa desse tipo de comentário". "Nenhuma de nós é boazinha o tempo todo. É claro que falamos de fulano, sicrano, mas eu vou falar com meu amigo, sentada em uma mesa de bar, não vou até a pessoa para atacá-la. Me xinga da tua casa o quanto você quiser. Eu aqui estou blindada".

Flávia Alessandra ressaltou a necessidade de as pessoas serem mais empáticas. "Você não concordar com o estilo [de alguém] é uma coisa, mas você atacar nas redes sociais não faz o menor sentido. Tenham consciência de não atacar os outros".

Giulia Costa recebe comentários de ódio por sua forma física e estilo de se vestir. Recentemente, a jovem também desabafou sobre quererem compará-la com a mãe, o que ela afirmou ser algo "doentio".