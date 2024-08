Matheus se desculpa com Ana Castela por bebedeira em DVD: 'Cheguei mamado'

Matheus e Kauan comandaram a abertura do quarto dia de shows da Festa do Peão de Barretos. A dupla sertaneja fez Barretos, no interior de São Paulo, ir ao delírio com seus hits de sucesso e a participação especial da cantora Ana Castela.

O que aconteceu

Matheus usou a presença de Ana Castela para se desculpar por não cantar em seu DVD, no ano passado. O sertanejo explicou que abusou da bebida nos bastidores e não conseguiu cantar quando acionado para participar da gravação.

Queria aproveitar para me desculpar com a Ana em público. Fui participar do DVD dela e o pessoal me deu umas para tomar, cheguei lá bem mamado e nem da música me lembrava. Você me perdoe!

Ana Castela participa do show de Matheus e Kauan na Festa do Peão de Barretos Imagem: Alisson Demetrio

Ana Castela puxou o hit "Meu coração é bipolar", feat com a dupla sertaneja, para dizer que está tudo bem. "Meu coração é bipolar. Uma hora quer bagunça, outra hora quer aquietar. Uma hora quer muvuca, outra hora quer te amar. De qualquer jeito o pau vai torar."

Matheus ainda adiantou que uma novo parceria musical com a boiadeira está em produção. "Semana passada falei com a Ana de madrugada. Cheguei do show e falei: 'parece que fiz uma música com a cara da Ana Castela'. Convidei ela pra participar do DVD."

"Até agora não me mandou a música", cobrou Ana Castela. "Tá produzindo, calma", explicou Matheus, que fez o público de Barretos ir ao delírio com o novo trabalho a caminho.

Além de "Meu coração é bipolar", Matheus e Kauan e Ana Castela cantaram os hits "Boate Azul", "Vai ter que superar" e "Te Assumi Pro Brasil", na Festa do Peão de Barretos 2024. "Ela é o momento", exaltava os sertanejos a cada canção ao lado da boiadeira.

Ana Castela já se apresentou em Barretos no último dia 17 de agosto. A cantora encantou os fãs ao mostrar que superou o choro ocorrido na edição passada da festa e ainda surpreendeu com a exibição de seu "novo cavalo".

*Os repórteres viajaram ao evento a convite da organização.