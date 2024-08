Queridinha de famosas, Thai de Melo estreia no teatro: 'Pensei em desistir'

Thai de Melo Bufrem, 37, tem uma longa lista de fãs ilustres. Famosas como Ivete Sangalo, Monica Martelli e Astrid Fontenelle compõem a lista de admiradoras da influenciadora, que bombou na pandemia com conteúdos bem-humorados sobre a quarentena, maternidade, estilo e autoestima.

Pode parecer uma história "tradicional" de como alguém faz um conteúdo engraçadinho e ganha milhares de seguidores. Mas a trajetória da influenciadora está longe de ser tradicional, e seu sucesso não pode ser resumido em um vídeo curto para as redes sociais.

A partir desta quarta-feira (7), ela vai levar sua persona da internet para os palcos em sua estreia no teatro, o monólogo "Como é que eu vim parar aqui?". Em entrevista a Splash, Thai dá detalhes da peça e conta um pouco de "como veio parar aqui".

Thai lança monólogo de autoficção

A obra surgiu de uma mentirinha inocente em uma entrevista: ela "inventou" que estava escrevendo uma peça. "Um jornal veio fazer uma entrevista comigo e me perguntou qual era o meu próximo projeto. Eu não tinha projeto, fiquei com vergonha e menti que estava escrevendo uma peça. A jornalista notou a minha mentira e as pessoas começaram a falar: 'Thai, você vai fazer uma peça!'. [...] Fiquei desesperada, pesquisei no Google quantas folhas A4 precisava para escrever uma peça de 45 minutos — eu inventei 45 minutos. [O Google] me deu 30 páginas, comecei a escrever."

A peça vai tratar de "escolhas da vida". A primeira frase foi 'Como é que eu vim parar aqui?', porque é uma frase que a gente se pergunta em coisas boas ou ruins da vida. É uma coisa que permeia: o que eu fiz, quais foram as minhas escolhas. [...] É uma peça de autoficção, não necessariamente vai ser tudo sobre o que eu já vivi, mas o que eu observo. Carreira, filhos, infância, maternidade, casamento, sociedade."

A personagem é uma persona que eu já faço na internet. Eu nunca fui pessoa física na internet, eu sempre fiz sátiras. Então, eu achei interessante testar 'a Thai do Instagram' no lugar mais analógico, o contrário do que é a internet: o teatro. Thai de Melo Bufrem

Apesar de ter pensado em desistir, Thai diz que o processo da peça foi o momento mais bonito de sua vida. "Foi a primeira vez que fiquei feliz de ter mentido na minha vida, porque os últimos dois meses foram os mais bonitos da minha vida. Eu pensei em desistir muitas vezes, me achei louca muitas vezes. Eu que estou patrocinando, não tenho nem apartamento próprio. Peguei o dinheiro que eu tinha juntado e coloquei nesse projeto."

Ela não pensa em um público específico para a peça e acredita que todos podem extrair algo da obra. "Eu estou bem desapegada. Toda vez que faço alguma coisa, a interpretação é muito de cada um, de quem assiste. [...] Acho que as coisas que vamos abordar na peça realmente permeiam a vida de todo mundo."

Quem é Thai de Melo Bufrem?

Natural de Boa Vista e radicada em Curitiba, Thai é formada em Jornalismo — não sem um pouco de adrenalina. Ela engravidou aos 23 anos após três meses de namoro com "Marcelão", o marido que vez ou outra aparece discretamente nas redes sociais e com quem é casada há 15 anos. Foi jubilada da faculdade, refez o vestibular e, por fim, se formou.

Cansada da rotina de dona de casa, Thai decidiu começar a trabalhar aos 30. "A vida é feita de possibilidades. Quando você não tem possibilidades, você não vive uma escolha, você vive uma sentença. Eu fui me permitindo viver a sentença que as pessoas tinham me dado."

Eu realmente tentei gabaritar tudo o que me venderam: a família, os filhos, o marido, o clube. Eu falei: 'A expectativa de vida está em quantos anos? 90? Eu estou com 30, vou repetir isso aqui até 90 anos? Vai demorar, mas eu já sei do que eu vou morrer: de tédio.' Eu comprei a vida que me venderam como feliz, cheguei ali e não funcionou. Então, eu fui correr atrás. Thai de Melo Bufrem

Daí veio o primeiro "boom" de Thai nas redes: quando era vendedora de uma loja de roupas no shopping. Ela produzia vídeos divertidos provando e modelando as peças da marca para bater a meta de vendas. As clientes viraram fãs e incentivaram-na a abrir o perfil. Evoluiu de vendedora para gerente e, depois, diretora de conteúdo de um site sobre moda.

Ela credita o sucesso, inclusive com as famosas, à sua capacidade de observação. "Toda vez que eu faço stories, quando eu vejo essas mulheres, [vejo] que elas estão assistindo, eu fico em pânico, porque eu falo: 'Meu Deus, que loucura!' É uma honra para mim. [...] Eu sou muito atenta à vida, muito atenta às mulheres que vieram antes de mim. Tento observar cada uma delas e trazê-las comigo na minha vida. De alguma forma, por ter essa coisa de ser um pouco de tantas, acho que a conexão acaba ficando mais fácil."

Hoje, usando sua experiência de exemplo, tem como uma de suas principais bandeiras a da independência financeira das mulheres. "Eu cresci com um pai falando que quem manda é quem assina o cheque. [...] Realmente, o dinheiro é que compra o nosso último sim. Só quando o nosso dinheiro é nosso, a gente é dono do último 'sim'. Enquanto o último 'sim' não for seu, não existe uma mínima liberdade."

[As mulheres] precisam falar sobre dinheiro, porque é uma coisa que o homem fala muito e a mulher não fala tanto. [...] A gente tem que saber falar sobre o dinheiro, saber a importância do dinheiro. Isso não nos faz interesseiras, isso nos faz interessadas na nossa vida. O dinheiro faz parte da vida e a gente precisa dar conta dele. Thai de Melo Bufrem

Questionada sobre seus planos para o futuro, Thai sai pela tangente — afinal, da última vez, a pergunta lhe rendeu uma peça. "O meu mantra é: 'Eu vou fazer o meu melhor hoje e o meu amanhã vai estar garantido'. Se não pela vida, é pela minha consciência. Eu vou deitar no travesseiro e eu vou saber que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Então, por isso que eu realmente não tenho projeto e nunca vou ter projeto."

"Como é que eu vim parar aqui?", de Thai de Melo

Às quartas-feiras, de 7 de agosto a 25 de setembro, às 20h

Teatro Unimed (Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo)

Valores: Plateia por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), balcão por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Ingressos à venda no site Sympla

Texto de Juliana Rosenthal e Thai de Melo, direção de Bruno Guida e produção de Dani Angelotti