Luan Santana é 'obcecado fora do comum' para ter um filho: 'Pai do cara***"

Luan Santana, 33, vai realizar o sonho de se tornar papai. O cantor e Jade Magalhães, 31, anunciaram que estão esperando o primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

O que Luan Santana já falou sobre ser pai

Lado paterno de Luan Santana se tornou público pouco mais de seis meses após reatar o namoro com Jade, em 2017. Ele não escondeu que sonhava com o momento de ter um filho durante participação no Altas Horas (Globo).

Eu acho que vai ser a maior alegria da minha vida porque eu sou apaixonado (por criança). A maior vontade que eu tenho é ter filho. Eu sou obcecado mesmo. Acho que fora do comum.

Luan Santana

Cantor, inclusive, declarou que se via como o famoso "papai babão". "Seria um pai babão, atencioso. Muito atencioso. Seria um pai do c*, um pai bom demais. Paizão, sabe?", contou ele, em entrevista à Quem.

Vida na música não será motivo de pressão: ainda na entrevista para Quem, Luan Santana deixou claro que não iria impor ao seu primogênito a missão de se tornar um cantor para levar a carreira como legado da família.

Vou deixá-lo muito livre! Claro, vou colocar as cartas na mesa, explicar tudo, explicar como é essa vida. Se ele quiser seguir na música, vou dar a maior força. Todo ser humano tem que ser livre para fazer suas escolhas.

Luan Santana

Anúncio da gravidez

Luan Santana, 33, e Jade Magalhães, 31, anunciaram, na noite desta segunda-feira (22), a gravidez do primeiro filho. O casal compartilhou fotos de um ensaio para celebrar a novidade.

Assessoria de imprensa de Luan Santana confirmou gravidez em comunicado. "Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", diz o texto divulgado nas redes sociais.

Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 13 anos e terminaram o noivado em outubro de 2020. Antes de reatarem em fevereiro deste ano, o cantor assumiu relação com Franciny Ehlke, ficou noivo de Izabela Cunha e foi visto com Ana Cecília Maia.

Empresária falou dos momentos que viveu sem o cantor após retomada do relacionamento. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela?".

Jade Magalhães refletiu sobre a volta do casal na época. "Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!", concluiu no texto publicado em suas redes sociais em fevereiro.

Luan gravou, na última quarta-feira (17), o DVD "Ao Vivo Na Lua" com música inspirada em Jade. Ele comentou o assunto antes de tocar a faixa "Violão". "Fiz em um período em que me separei de Jade. Ficou tudo bem. Mas fiquei pensando como seria a minha vida sem ela e a dela sem mim. E não seria fácil."

Na letra, ele imagina Jade grávida de outro homem. "Me tira uma dúvida: eu sei que a saudade de nós dois já não machuca. Mas o que você vai dizer quando o seu filho aprender a tocar violão com as minhas músicas?", diz o refrão.

Jade estava presente na gravação, que aconteceu para 600 convidados. As fãs gritaram o nome dela várias vezes durante o show, principalmente após "Violão".