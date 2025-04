Vilma comenta procedimento estético e torce pra que Ivete cante paródia

Eliminada do BBB 25 (Globo), Vilma comentou sobre a música que "marcou" sua trajetória no reality show.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, Vilma conversou sobre o procedimento estético que realizou antes de entrar no BBB: um tratamento para clarear manchas de melasma. "Fiquei bem, mas não foi nada demais. Eu preciso urgente tirar essas manchas, isso aqui me incomoda demais", disse.

Ela também comentou sobre a paródia da música "Energia da Gostosa", de Ivete Sangalo, que foi cantada no reality: "Energia de Vilmoca".

A mãe de Diogo Almeida brincou que gostaria de ouvir essa versão cantada por Ivete: "Ah, gente, seria maravilhoso, né? Pô, já pensou ela fazer na voz dela? Que lindo também. Eu ia adorar".

