Ryan Gosling, Halle Berry e outros astros revelam expansão da Amazon no cinema

Por Lisa Richwine e Rollo Ross

LAS VEGAS (Reuters) - Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Halle Berry e outros astros de Hollywood mostraram seu charme em Las Vegas, na quarta-feira, para divulgar a expansão da Amazon.com no setor cinematográfico.

Gosling apareceu na convenção anual CinemaCon de proprietários de cinemas após a estreia de um trailer de seu próximo filme de ficção científica "Project Hail Mary", baseado em um romance popular de Andy Weir.

No filme, Gosling interpreta um professor que se tornou astronauta e embarca em uma missão de longo prazo para salvar o planeta e conhece um alienígena chamado Rocky.

"É por isso que vamos ao cinema", disse Gosling.

"Não estou dizendo isso apenas porque estou no filme, mas também porque sou produtor do filme", afirmou ele aos risos. "E também é verdade."

O lançamento de "Project Hail Mary" está previsto para março, à medida que a Amazon acelera o ritmo de lançamentos de filmes.

A varejista online, que também opera o serviço de streaming Prime Video, lançou uma série de filmes nos cinemas a cada ano na última década. Agora, a empresa promete aumentar esse número para pelo menos 15 filmes por ano até 2027. Ela já programou 14 lançamentos para 2026.

A Amazon comprou o estúdio MGM e sua vasta biblioteca de filmes em 2022. A apresentação de quarta-feira foi a primeira da Amazon na CinemaCon.

"Estamos comprometidos em fazer isso a longo prazo", disse Mike Hopkins, chefe da Prime Video e da Amazon MGM Studios. "Quando a Amazon se compromete com algo, tendemos a fazer isso em grande escala."

Os proprietários de cinemas deram as boas-vindas à Amazon em seu encontro anual, esperando que a empresa preencha o vazio deixado quando a Walt Disney assumiu o estúdio de cinema Fox em 2019. Os retornos de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá continuam abaixo dos níveis anteriores à pandemia.

Durante a apresentação da Amazon, Chris Pratt brincou com o público em uma cadeira usada como adereço no filme "Mercy", a história de um suspeito de assassinato que tenta provar sua inocência. Andrew Garfield e Ayo Edebiri apresentaram "After the Hunt", um thriller sobre um escândalo em campus universitário. Hemsworth e Halle Berry apresentaram seu filme de assalto "Crime 101".

Affleck subiu ao palco para promover "The Accountant 2", corrigindo o diretor Gavin O'Connor quando ele disse que o filme original estreou há nove anos.

"Já se passaram oito anos, cinco meses, duas semanas, cinco dias e 10 horas", disse Affleck, refletindo a precisão de seu personagem.

Recentemente, a Amazon assumiu o controle criativo da franquia James Bond. A empresa não forneceu nenhuma pista sobre quem será escolhido para interpretar o famoso espião britânico.

"Estamos comprometidos em honrar o legado desse personagem icônico e, ao mesmo tempo, trazer um novo e estimulante capítulo para o público de todo o mundo", disse Courtenay Valenti, chefe de cinema da Amazon MGM.