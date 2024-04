'Cilada', 'Dança da Vassoura': Anderson deu voz aos maiores hits do Molejo

No final da década de 1980, Anderson Leonardo se juntou a mais cinco amigos para fundar um grupo de pagode. O cantor, que morreu hoje aos 51, não imaginava que cantaria hits divertidos que embalariam gerações e daria voz aos maiores sucessos do Molejo.

Música e diversão

O primeiro álbum do Molejo foi lançado em 1993, cinco anos após a criação do grupo, e vendeu mais de 100 mil cópias. O carro-chefe foi o single "Caçamba" e, de cara, o grupo se viu no topo das paradas de sucesso.

O sucesso nacional seria consolidado com o lançamento do terceiro álbum, "Não Quero Saber de TiTiTi" (1996) e o hit "Cilada". Nos anos seguintes, eles lançariam os sucessos "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura". Essas músicas consagraram o Molejo como um dos principais nomes do pagode na década de 1990.

Em 1998, o Molejo conquistou disco de platina por vender mais de 250 mil cópias do álbum "Família". "Vem Zoar", "Samba Rock do Molejão" e "Família" também estavam na produção.

Relembre alguns sucessos cantados por Anderson:

Morte aos 51

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu hoje, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.

Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda familia, amigos e sua imensa legião de fäs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos. Molejo

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. O artista deixa a mulher, a administradora Paula Cardoso, e os quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Polêmicas

Em 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista negou e afirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino.

A ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, que só falou sobre o assunto em 2022, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego. O artista se manifestou alegando que as acusações da ex-A Fazenda "eram infundadas".