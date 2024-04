Anderson fez sucesso no Molejo e conviveu com acusações de abuso e estupro

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu hoje de câncer aos 51 anos.

O artista conquistou fama na música e fez seu nome no pagode, mas também acumulou diversas polêmicas. Além de assédio, o artista também já foi acusado de estupro por um dançarino.

Sucesso de Anderson Leonardo no grupo Molejo

No início na década de 1980, o grupo Molejo se tornou uma referência no pagode. O primeiro hit da banda veio com "Caçamba", música que integra o primeiro álbum, "Grupo Molejo" (1994).

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico" são algumas das faixas mais famosas do grupo. Sendo vocalista e tocando cavaquinho no Molejo, Anderson Leonardo também ganhou destaque por seu trabalho como compositor.

Câncer

No dia 13 de outubro de 2022, o instrumentista confirmou que foi diagnosticado com câncer. No anúncio, afirmou que já estava passando por tratamento e manteria a agenda de shows.

Em dezembro do mesmo ano, ele recebeu a notícia de que estava curado. Anderson estava em um voo e recebeu a informação pelos alto-falantes. "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!'", brincou a comissária de bordo, citando uma música do grupo de pagode.

Quatro meses depois, em maio de 2023, ele anunciou a retomada do tratamento. O artista lamentou o inchaço na região íntima: "Quando vi que estava voltando a inchar, agora vi que estava inchando em outra região, o popular saco. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado"

Em setembro, ele foi internado para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para a CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi internado com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show, e passou três semanas no hospital. Uma semana depois, no entanto, voltou a ser internado.

Ele voltou a ser internado na segunda-feira (22). Nesse meio tempo, o Molejo desmentiu por duas vezes boatos de morte do cantor.

Acusação de assédio

Além de sucesso, Anderson Leonardo acumula polêmicas. Em maio de 2022, a ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego.

"Antigamente as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Então, eu lembro, na Banheira, que o Anderson, do Molejo, veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico", contou no podcast Papagaio Falante.

No podcast, destacou que ele agiu como uma forma de fazê-la parar de agarrá-lo na banheira. "Eu estava agarrando muito ele, sufocando, dando uma gravata, e ele ficou chateado, irritado. Então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável", detalhou.

No entanto, a assessoria jurídica de Anderson Leonardo negou as alegações, justificando que as acusações eram infundadas.

"As acusações são infundadas, oportunidade em que serão melhor analisadas pela equipe de advogados e, em tempo oportuno, serão tomadas as medidas jurídicas cabíveis ao caso em face da acusadora, se necessário", informou em nota enviada a Splash na ocasião.

Denúncia de estupro

Em fevereiro de 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor", declarou.

Anderson Leonardo negou as acusações de estupro. Contudo, confirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino. No depoimento à polícia, disse ser inocente e informou estar sendo vítima de chantagens pelo jovem.