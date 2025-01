Economia brasileira vai crescer 3,6% em 2024, estima Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (7) que as estimativas da equipe econômica apontam para o avanço de até 3,6% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024.

O que aconteceu

Expectativas de Haddad são mais otimistas do que as do mercado financeiro. "Estamos prevendo um crescimento entre 3,5% e 3,6% no ano passado", disse em entrevista ao Estúdio i, da Globonews. Os analistas financeiros estimam alta de 3,4%, conforme a última edição do Boletim Focus, divulgado ontem (6) pelo BC (Banco Central).

Estimativas apontam para déficit de 0,1% do Produto Interno Bruto. Ele afirma que a segunda casa depois da vírgula ainda pode variar, a depender da divulgação oficial do PIB, indicador que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

Haddad afirma que enchentes no Sul do Brasil afetaram a economia nacional. "O episódio trágico do Rio Grande do Sul consumiu 0,27% do PIB para atender a população de um estado inteiro embaixo d´água", disse ele.

Ministro defendeu esforço fiscal do governo sem afetar o desempenho do PIB. Ao recordar os elogios do FMI (Fundo Monetário Internacional) à condução econômica do Brasil, Haddad destacou o cuidado com as contas públicas sem prejudicar o "crescimento, a distribuição de renda e a geração de empregos".

Foi exatamente o que aconteceu no ano passado. Vamos ter um déficit primário de 0,1% ou 0,37%, considerando o Rio Grande do Sul, um crescimento entre 3,4% e 3,6%, nossa projeção é 3,6%. Geramos em dois anos um crescimento de 3 milhões de novos empregos com distribuição de renda e aumento da renda do trabalhador.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele culpou falhas de comunicação para desconhecimento da melhora econômica. "O governo tem que ser resiliente e resoluto na sua comunicação. Não podemos deixar brecha para os resultados que queremos atingir", disse ao ser questionado sobre a crise de credibilidade na condução econômica do governo Lula.

Problemas de comunicação fizeram "carro sair dos trilhos", diz Haddad. O ministro avalia existir a necessidade ampliar o contato com o mercado financeiro. "`Precisamos nos comunicar melhor. O mercado está muito sensível no mundo inteiro, não é uma situação normal que estamos vivendo", avaliou.

Haddad diz que cenário reflete instabilidade que deixam os mercados "nervosos". Segundo ele, o movimento é originado na desaceleração da China, a estagnação da economia europeia e a insegurança gerada após a eleição de Donald Trump para presidir os Estados Unidos novamente. "Se você pegar os relatórios internacionais, as pessoas estão inseguras sobra a inflação americana", disse.

Reunião com o presidente Lula tratou sobre o cenário internacional. Haddad também revelou que a antecipação do fim das férias para se reunir com o presidente nesta segunda-feira (6) visou justamente defender uma atuação "mais cuidadosa do que nunca" com o ambiente externo. "Às vezes, uma declaração do presidente eleito [dos EUA] faz o dólar cair R$ 0,10", ponderou.

Corte de gastos

Ministro vê erro em influir reforma do Imposto de Rena no pacote de gastos. O anúncio de isentar o IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês foi divulgado para amenizar as críticas às medidas apresentadas para cortas despesas e cumprir o arcabouço fiscal. "Eu acredito que [misturar o Imposto de Renda e o controle de gastos] foi um dos problemas", afirmou. Ele também vê a demora para a apresentação das medidas como outro entrave.

Haddad recordou quem evolução da dívida será interrompida após dez anos. "Se garantir que as regras do arcabouço se perpetuarem, em algum momento, num futuro próximo, a dívida vai se estabilizar e depois cair", disse ele, que complementou: "Nós estamos cumprindo uma regra que endereçamos ao Congresso e foi aprovada por ampla maioria dos parlamentares.

A área econômica não vai sossegar enquanto não resolver esse problema [dos gastos públicos]

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

"Superávit primário é equação polícia complexa", diz Haddad. O ministro avaliou não ser difícil fechar o ano com saldo positivo nas contas públicas, mas destacou o trabalho em resolver as questões co os outros Poderes da República. "Em uma planilha você resolver a questão do déficit público do Brasil em 15 ministros. Mas você tem Congresso, tem Judiciário e o Executivo. É preciso harmonizar os poderes em torno do objetivo", afirmou.

O país de desacostumou com a disciplina nas contas públicas. Mas acredito que o Brasil vai se reeducando para respeitar os números e colocar o país no rumo certo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Orçamento

Aprovação do Orçamento vai garantir liberdade, avalia Haddad. O ministro voltou a classificar o tema como prioridade do governo para uma "gestão orçamentária mais precisa para atingir os objetivos pretendidos" neste ano.

Ideia é Orçamento às medidas já aprovadas pelo Congresso. A percepção busca garantir uma "flexibilidade" na execução. "Nós não tivemos nos últimos anos e teremos mais liberdade para contingenciar, executar de uma forma mais adequada o Orçamento e fazer projeções em relação aos programas sociais", apontou.