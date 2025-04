Mesmo com tarifa de Trump, Brasil exporta mais aço aos EUA em março

Dados divulgados hoje pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) apontam que, mesmo com a tarifa de 25% sobre o aço e alumínio importados pelos Estados Unidos em vigor por quase metade do mês, o Brasil exportou 39% a mais dos metais em março, com valores também acima dos registrados no mesmo mês de 2024. O aço foi quem teve melhor desempenho.

O que aconteceu

No acumulado do 1º trimestre, o país vendeu 33,9% a mais dos produtos que no mesmo período de 2024. O total foi de quase 2 bilhões de quilos, contra aproximadamente 1,5 bilhão de quilos no ano anterior. Ministério fez um levantamento sobre as exportações de aço, alumínio e alguns produtos derivados feitas pelo Brasil desde 1º de janeiro a 31 de março. A seleção de produtos, alerta o Mdic, é aproximada, uma vez que foram considerados os códigos do Sistema Harmonizado referentes aos produtos elencados na nomenclatura dos Estados Unidos.

Março de 2025 foi o melhor mês para o Brasil, mesmo considerando que a tarifa de 25% cobrada por Donald Trump entrou em vigor no dia 12. O país vendeu 671,4 milhões de quilos, que totalizaram US$ 495 milhões de dólares. Em 2024, foram comercializados 482 milhões de quilos, que renderam US$ 466 milhões.

Apesar de ter sido o melhor mês, já foi possível observar algum efeito da taxa. Comparando apenas o ano de 2025, as exportações em fevereiro totalizaram US$ 540 milhões, para uma quantidade de 630 milhões de quilos de aço, alumínio e produtos derivados. Considerando os dados de março, houve uma queda no faturamento de aproximadamente 8,5%.

Aço teve desempenho melhor que o alumínio. O levantamento do Mdic também trouxe os dados de exportação separados pelos produtos. A quantidade de aço exportada pelo Brasil foi 40,3% maior em março deste ano que em 2024, saltando de 471 milhões de quilos para 661 milhões de quilos. O valor comercializado também subiu 6,1%. Categoria "demais produtos" também teve elevação na quantidade exportada (27,7%) e no faturamento (19,1%), e vem crescendo desde o início do ano.

Já a venda de alumínio despencou 39,6% na comparação entre os meses de março de 2025 e 2024. Foram comercializados no mês passado 4 milhões de quilos, contra 6,6 milhões de quilos em 2024. O valor caiu 37,9%. saindo de US$ 25 milhões em 2024 para US$ 15 milhões este ano. Observando apenas os dados de 2025, fevereiro foi o melhor mês, quando foram vendidos 15 milhões de quilos do metal.