Vídeo é de ato bolsonarista em 2024, e não do último domingo

Do UOL, no Rio

É falso que um vídeo que circula nas redes sociais mostre imagens aéreas da manifestação bolsonarista que aconteceu no último domingo, na avenida Paulista, em defesa da anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O vídeo que começou a circular ontem nas redes sociais mostra, na verdade, uma manifestação bolsonarista de fevereiro de 2024.

O que diz o post

Posts publicados ontem nas redes sociais usam um vídeo de 2024 para sugerir que o registro mostrava a manifestação de bolsonaristas na avenida Paulista que aconteceu ontem. Publicado no momento em que o ato ocorria, a postagem traz a seguinte legenda: "Bolsonaro chegou na Paulista vem ver bolis", uma referência pejorativa ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Por que é falso

Vídeo está no TikTok desde o ano passado. Em uma busca reversa pelo Google Lens, foi possível localizar o mesmo vídeo publicado em um perfil do TikTok com data de 25 de fevereiro de 2024 (aqui). É visível perceber que se trata do mesmo vídeo, porque além da imagem aérea da avenida Paulista, tem o registro de um helicóptero sobrevoando a região.

À esquerda, vídeo desinformativo publicado ontem como se fosse recente; à direita, registro original de fevereiro de 2024 Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook e TikTok

Ato na Paulista em fevereiro de 2024. A busca reversa também leva a matérias jornalísticas sobre a manifestação bolsonarista que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2024 na avenida Paulista (veja aqui, aqui, aqui e aqui). Os veículos publicaram imagens e vídeos que mostram o mesmo ângulo, com o Masp à esquerda da quadro.

Obra do anexo do museu indica que o vídeo é antigo. No post verificado, o anexo do Masp aparece coberto por causa da obra. O edifício Pietro Maria Bardi foi inaugurado no dia 28 de março de 2025.

Domingo teve 1/4 do público de 2024. Segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP junto com a ONG More in Common com base em imagens aéreas e uso de inteligência artificial, a manifestação de ontem reuniu cerca de 44,9 mil pessoas na avenida Paulista. Em fevereiro de 2024, a mesma metodologia indicou que o número foi de 185 mil pessoas.

Confira imagens aéreas do ato de fevereiro de 2024 abaixo:

Confira imagens aéreas do ato de ontem, 6 de abril de 2025, abaixo:

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 17 mil visualizações.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news