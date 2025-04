Comissão Europeia propõe contratarifas de 25% sobre algumas importações dos EUA, mostra documento

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs contratarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos nesta segunda-feira, em resposta às tarifas do presidente Donald Trump sobre o aço e o alumínio, segundo um documento visto pela Reuters.

As tarifas sobre alguns produtos entrarão em vigor em 16 de maio e outras no final do ano, em 1º de dezembro, segundo o documento. As mercadorias são muito variadas e incluem diamantes, fio dental, salsichas, nozes e soja.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse mais cedo que as contratarifas teriam um impacto menor do que os 26 bilhões de euros (US$28,45 bilhões) anunciados anteriormente.

Bourbon, vinho e laticínios foram retirados da lista original que a Comissão estava avaliando em março.

A Comissão havia previsto uma tarifa de 50% sobre o bourbon, o que levou Trump a ameaçar com uma contratarifa de 200% sobre as bebidas alcoólicas da UE se o bloco fosse adiante.