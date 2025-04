BYD lança marca premium na Europa para apoiar expansão na região

Por Giulio Piovaccari

MILÃO (Reuters) - A gigante chinesa de veículos elétricos BYD lançou nesta segunda-feira sua marca premium na Europa, a Denza, para apoiar sua expansão na região e competir com montadoras alemães de ponta como BMW e Mercedes.

A BYD vendeu mais de 4,2 milhões de veículos globalmente no ano passado, sendo mais de 90% deles na China. As vendas da Denza -- que já foi uma joint venture com a Mercedes e agora pertence totalmente à BYD -- representaram pouco mais de 3% do faturamento do grupo.

O consultor especial da BYD para a Europa, Alfredo Altavilla, disse que a Denza será precursora tecnológica do grupo.

"Ela antecipará recursos tecnológicos que mais tarde aparecerão nos carros da marca BYD", disse ele após a apresentação na Semana de Design de Milão, que também contou com a presença da vice-presidente executiva da BYD, Stella Li.

Em 2024, a BYD tinha uma participação de 2,8% no mercado europeu de veículos elétricos, após introduzir veículos híbridos para ajudar a expandir seu alcance.

As vendas da Denza na região vão começar no final do ano com a versão elétrica de seu modelo esportivo Z9 GT de 1.000 cavalos de potência, no formato sport wagon, e com uma versão híbrida no início de 2026.

O grupo não forneceu mais detalhes sobre sua estratégia comercial e planos de produtos para a Europa. O preço do primeiro modelo, ainda não divulgado, superará o valor mais alto da atual linha de carros da BYD na Europa, de 72 mil euros.

Os modelos Denza serão fabricados e exportados da China, embora a BYD esteja planejando iniciar a produção em sua primeira fábrica europeia, na Hungria, em outubro.

Uma segunda unidade da BYD na Turquia deve entrar em operação em março de 2026. Quando estiverem totalmente operacionais, elas terão uma capacidade total de produção de 500 mil carros por ano.

(Reportagem de Giulio Piovaccari)