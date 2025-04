Trump diz ter iniciado negociações "diretas" com o Irã

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (7) que os Estados Unidos iniciaram negociações "diretas" com o Irã, "quase ao mais alto nível", sobre o programa nuclear iraniano.

"Temos uma reunião muito importante no sábado e negociaremos com eles diretamente", declarou o republicano aos jornalistas no Salão Oval. "Talvez cheguemos a um acordo, isso seria fantástico. Nos reuniremos no sábado em um encontro muito importante, quase ao mais alto nível", acrescentou.

