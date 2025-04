Companhias aéreas regionais dos EUA Mesa Air e Republic Airways acertam fusão

(Reuters) - O Mesa Air Group e a Republic Airways anunciaram nesta segunda-feira acordo para uma fusão, em um movimento que deve dar ao grupo combinado uma frota maior de aeronaves da Embraer e melhor eficiência em voos regionais e gestão de tripulação.

A empresa combinada, que operará como Republic Airways Holdings, terá uma frota única de cerca de 310 aeronaves Embraer 170/175.

Os termos do acordo de fusão, que deverá ser concluído no final do terceiro ou início do quarto trimestre deste ano 2025, não foram divulgados.

Os acionistas da Republic terão 88% da empresa combinada, enquanto os da Mesa entre 6% e 12%.

A Republic continuará a operar voos para American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines nos termos dos contratos de compra de capacidade existentes, enquanto a Mesa dará suporte à United Airlines nos termos de um novo acordo de 10 anos, informaram as empresas.

(Por Abhinav Parmar)