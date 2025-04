Trump ameaça Pequim com tarifas adicionais que podem totalizar 104% nas exportações chinesas para os EUA

As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses chegarão a um total de 104% se Pequim persistir em responder à ofensiva alfandegária de Donald Trump, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (7).

Os produtos chineses estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 104% ao entrar nos Estados Unidos, se Trump concretizar sua última ameaça a Pequim, um aumento de 50%, considerando o total acumulado de tarifas anunciadas desde que ele que voltou ao poder, em janeiro.

Em 2 de abril, o chefe da Casa Branca anunciou um aumento de tarifas generalizado sobre as importações de mais de 50 países. A China foi informada de que suas exportações para os EUA seriam taxadas em 34% adicionais, além dos aumentos divulgados anteriormente por Washington, o que fez com que Pequim revidasse na sexta-feira (4), com uma retaliação recíproca de 34% sobre os produtos norte-americanos a partir e 10 de abril.

O tarifaço de Trump entra em vigor na quarta-feira (9) tanto para os produtos provenientes da União Europeia (20%) como da China (34%) e demais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Porém, o republicano escalou em sua guerra comercial e alertou nesta segunda-feira:

"Se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão Tarifas ADICIONAIS à China de 50%, com efeito em 9 de abril", escreveu Trump em sua rede social Truth Social. "Além disso, todas as negociações com a China sobre suas reuniões solicitadas serão suspensas", afirmou.

A guerra comercial declarada pelo presidente americano afeta os mercados financeiros em todo o mundo. As bolsas de valores derretem.

Os mercados asiáticos, que estiveram parcialmente fechados na sexta-feira, viveram um dia de caos nesta segunda-feira. A bolsa de Hong Kong despencou mais de 13%; o índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, caiu 7,8%.

As bolsas europeias fecharam em forte queda: Paris perdeu 4,78%, Frankfurt caiu 4,13% e Londres perdeu 4,64%. Em Madri, o Ibex-35 caiu 4,76% e a bolsa de Milão 5,18%.

