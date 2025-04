Zimbábue suspenderá todas as tarifas sobre produtos dos EUA

O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse no sábado, 5, que suspenderá todas as tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos. "Essa medida tem como objetivo facilitar a expansão das importações americanas no mercado do Zimbábue e, ao mesmo tempo, promover o crescimento das exportações do país destinadas aos EUA. Essa ação ressalta nosso compromisso com uma estrutura de comércio equitativo e cooperação bilateral aprimorada", escreveu Mnangagwa no X.

O anúncio foi feito dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa de 18% sobre as exportações do país africano.