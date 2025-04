Trump diz que China tem até 12 h de amanhã para recuar de retaliação

O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que a China tem até o meio-dia de amanhã para recuar das tarifas retaliatórias de 34% impostas contra os Estados Unidos. A China anunciou a medida na semana passada em resposta às sobretaxas de Trump ao país.

O que aconteceu

Trump ameaçou colocar mais 50% de tarifas acima daquelas que já impôs anteriormente à China como resposta. Ele argumentou que o país fez isso por vários anos e ficaram ricos em razão disso. "Nós estamos na Casa Branca e não vamos deixar isso acontecer. Eles estão se dando bem em cima da gente ao longo dos anos, ganhando centenas de bilhões de dólares, e isso não deveria acontecer."

O republicano disse ter um "ótimo" relacionamento com o presidente chinês, Xi Jinping, e afirmou esperar que "continue assim". Trump também declarou ter "muito respeito" pela China, mas eles não podem impor tarifas retaliatórias aos EUA, acrescentando que o seu país vai falar com a nação liderada por Xi e muitos outros que estão os procurando para fechar acordos mais justos.

"Não estamos pensando em pausar [as tarifas]", diz Trump. Questionado em coletiva de imprensa na Casa Branca com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o republicano disse que as taxas podem ser permanentes ou também ser alteradas mediante negociação com os Estados Unidos.

Ele ainda citou que alguns países que negociarão com os EUA vão pagar "tarifas substanciais", sem detalhar como serão. Também comentou que conversou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, na manhã de hoje para combinar a visita de autoridades japonesas para firmar um acordo. Todavia, o republicano detalhou que já deixou claro na conversa que o Japão exporta muitos carros para os EUA, ganhando muito dinheiro, mas não leva a agricultura e outros produtos estadunidenses a sério, sendo necessário mudar este posicionamento, já que agora é "a América em primeiro lugar".

A União Europeia foi "criada para prejudicar os EUA", afirmou o presidente norte-americano. "Eles têm sido muito ruins conosco, não compram nossos carros, produtos agrícolas, nada praticamente. Eles mandam milhões de carros para os EUA, mas nós não temos um carro vendido na UE. Não vai ser mais assim porque tem que ser justo e recíproco." O político citou que o déficit do país com o grupo é de US$ 350 bilhões vai acabar porque, uma das formas, será a UE comprar a energia dos EUA porque eles precisam.

Não podemos deixar que as pessoas levem vantagem sobre nós. Venho falando isso há 35 anos, como o nosso país vem sendo roubado. Há 30 anos eram o Japão, depois foi outro, outro grupo, depois a China. A China talvez fez o melhor trabalho, francamente. E isso não vai acontecer mais.

Donald Trump, presidente dos EUA

Em atualização