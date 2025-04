França, Egito e Jordânia defendem governança palestina em Gaza em telefonema com Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi recebido pelo líder egípcio Abdel Fattah al-Sissi no palácio presidencial no Cairo nesta segunda-feira (7), no primeiro evento oficial de sua visita de Estado ao Egito. O encontro, que também contou com a participação do rei Abdullah II da Jordânia, tinha como tema principal o plano árabe para a reconstrução de Gaza. Em um telefonema conjunto para Donald Trump, os três líderes declararam que Gaza deve ser governada exclusivamente pela Autoridade Palestina.

Com informações de Valérie Gas, enviada especial da RFI ao Cairo, e agências

Foi ao som de tiros de canhão que Emmanuel Macron foi saudado ao chegar no palácio presidencial no Cairo, onde foi recebido pelo presidente Abdel Fatah al-Sissi para passar em revista as tropas, um dia após um jantar privado entre os dois líderes. A agenda desta segunda-feira começou com uma primeira reunião bilateral, que depois foi estendida ao rei Abdullah II da Jordânia para uma cúpula trilateral. Na pauta estava uma discussão sobre o plano de reconstrução de Gaza apresentado pelo Egito e apoiado pela Liga Árabe, que a comitiva de Macron acredita representar uma "boa base para discussão".

Em um comunicado conjunto após a reunião de cúpula tripartite, os líderes francês, egípcio e jordaniano defenderam um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. Eles também "expressaram sua rejeição a qualquer deslocamento de palestinos de suas terras ou qualquer anexação do território palestino".

"A governança, a lei e a ordem, e a segurança em Gaza, assim como em todos os Territórios Palestinos, devem ser responsabilidade exclusiva de uma Autoridade Palestina fortalecida, por apoios regionais e internacionais", completaram os três líderes.

Além da declaração oficial, a presidência francesa informou que Macron organizou, durante a cúpula tripartite, uma reunião telefônica com o presidente americano. "Os três líderes discutiram com o presidente Donald Trump maneiras de garantir com urgência um cessar-fogo na Faixa de Gaza, enfatizando a necessidade de restabelecer imediatamente o acesso total para a entrega de ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns e prisioneiros", informou a presidência francesa.

"Eles enfatizaram a necessidade de criar condições que conduzam a um horizonte político genuíno e de mobilizar esforços internacionais para pôr fim ao sofrimento do povo palestino, restaurar a segurança e a paz para todos e implementar a solução de dois Estados", acrescentou a nota. Ainda de acordo com Paris, "os três líderes e o presidente Trump decidiram permanecer em contato".

Solidariedade francesa

Com essa reunião no Cairo, a diplomacia francesa quis demonstrar sua solidariedade aos dois países vizinhos da Faixa de Gaza, abalados pelos planos anunciados pela Casa Branca em fevereiro. Isto no mesmo momento em que o republicano recebe, em Washington, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

No início de fevereiro, Trump causou indignação ao sugerir a transferência dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza para o Egito e a Jordânia, para que os Estados Unidos pudessem construir em Gaza um projeto imobiliário semelhante a uma "Riviera do Oriente Médio". Os governos egípcio e jordaniano rejeitaram com veemência a proposta americana, enquanto outros países também consideraram a proposta uma afronta aos palestinos.