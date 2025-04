Departamento de Justiça dos EUA mobilizou agentes armados para alertar ex-advogada sobre depoimento a Congresso

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou agentes federais armados para entregar uma carta alertando uma advogada de carreira demitida sobre a possibilidade de prestar depoimento a democratas do Congresso, disse seu advogado em uma carta vista pela Reuters nesta segunda-feira.

"Essa medida altamente incomum de direcionar policiais armados para a casa de uma ex-funcionária do Departamento de Justiça que não se envolveu em nenhuma má conduta, muito menos em conduta criminosa, simplesmente para entregar uma carta, é sem precedentes e completamente inapropriada", escreveu Michael Bromwich, advogado que representa a advogada demitida Liz Oyer, ao Departamento de Justiça.

Oyer ocupava função que assessorava o presidente em questões de clemência do Executivo, como indultos e remissões de multas.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não ofereceu um comentário imediato. Oyer se recusou a comentar por meio de um porta-voz antes da audiência.

Oyer, que atuou como advogado de perdão durante o mandato do presidente Joe Biden, foi uma entre os vários funcionários de carreira demitidos pelo procurador-geral adjunto Todd Blanche em 7 de março.

Desde então, Oyer disse a diversos meios de comunicação que sua demissão ocorreu logo após ela se recusar a recomendar a restauração dos direitos de porte de arma do ator Mel Gibson, um apoiador do presidente Donald Trump.

Ela é uma das várias autoridades do Departamento de Justiça previstas para prestar depoimento na tarde desta segunda-feira em uma audiência organizada pelos democratas na Câmara dos Deputados e no Senado sobre o tratamento dado pelo governo Trump ao Departamento de Justiça e aos escritórios de advocacia que atuam em casos que não contam com a simpatia do presidente republicano.

(Reportagem de Sarah N. Lynch)