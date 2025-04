Quem é o piloto que sobreviveu 5 dias na mata após queda de avião na Terra Yanomami

Um piloto de 27 anos sobreviveu durante cinco dias na selva amazônica após o avião que pilotava cair no meio da floresta, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Ele comeu frutos e tomou água de rios até ser resgatado, no último sábado, 5, por um grupo de garimpeiros.

Igor Octávio Freire da Silva Alves foi encontrado em uma região de mata, no município de Alto Alegre, a 91 km da capital, Boa Vista. Ele estava em boas condições de saúde. A reportagem não conseguiu contato com o piloto ou familiares dele.

De acordo com a Polícia Civil de Roraima, Igor Octávio decolou no dia 31 de março de uma área de garimpo com destino a uma fazenda, na região de Samaúma, em Alto Alegre. Ele pilotava um avião monomotor Cessna 182 Skylane, sem acompanhante.

Durante o voo, o piloto compartilhou sua localização em tempo real via aplicativo de mensagens, utilizando conexão de internet por meio de sinal via satélite (Starlink). Cerca de 30 minutos após a decolagem, a localização deixou de ser atualizada e as mensagens enviadas ao piloto não foram mais respondidas.

No dia seguinte, 1° de abril, um irmão de Igor, Vinícius Eduardo da Silva Alves, registrou um boletim de ocorrência no Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas (NIPD) da Polícia Civil relatando o desaparecimento do piloto.

Informada, a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou a procura pelo avião, mobilizando as aeronaves SC-105 Amazonas e H-60L Brack Hawk em missões de busca. O local onde estava a aeronave era de difícil acesso por terra.

Na sexta-feira, 4, a FAB localizou os destroços do avião, mas o piloto não foi encontrado dentro ou nas proximidades da aeronave. As buscas aéreas foram suspensas e o Corpo de Bombeiros de Roraima foi acionado, chegando a preparar uma missão de resgate por terra.

No sábado, o NIPD foi comunicado pelo irmão de Igor Octávio de que ele havia sido localizado com vida por um grupo de garimpeiros em uma área de mata da mesma região e que estava bem de saúde. Segundo o relato aos policiais, o piloto sobreviveu com alguns suprimentos que levava no avião e à base de frutas colhidas na mata.

Ele havia levado consigo o equipamento de GPS e o Starlink para facilitar sua localização. Com a confirmação de que o piloto havia sido encontrado, o caso de desaparecimento foi oficialmente encerrado, segundo a Polícia Civil.

Um vídeo que circula em redes sociais mostra Igor Octávio em um barco, em um rio não identificado, acompanhado por seis homens que seriam garimpeiros. Nas imagens, ele faz sinal de positivo e agradece os autores do resgate. "Ei, valeu, rapaziada. Meu Deus do céu", diz enquanto come algo fornecido pelos homens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima confirmou que familiares informaram sobre a localização do piloto. Segundo a informação transmitida por um irmão de Alves, ele está bem e já chegou em sua casa.

A FAB informou que os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) de Manaus foram acionados no último sábado para conduzir a investigação da ocorrência.

A região onde o piloto decolou e o local de sua queda são áreas com garimpos ilegais, segundo a polícia. "Eventuais apurações relacionadas a um possível acidente aéreo envolvendo a vítima são de responsabilidade do Seripa, da Força Aérea Brasileira. Havendo indícios de crime, o Seripa encaminha o relatório para a Polícia Civil, dando prosseguimento na elucidação de eventual crime", diz a polícia.