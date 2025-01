Deral reduz projeção de safra de soja 2024/25 no PR para 21,24 milhões de t

São Paulo, 31 - O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Paraná atualizou suas previsões para a safra 2024/25. Para a soja, o levantamento atualizou a projeção de produção para 21,34 milhões de toneladas, alta de 15% ante 2023/24. Em dezembro, a previsão era de 22,18 milhões de toneladas, 20% a mais do que no ciclo anterior. A área plantada permanece praticamente estável, em 5,77 milhões de hectares, ante 2023/24 e ante o previsto em dezembro. O rendimento, no entanto, foi reduzido de 3.841 kg/ha projetados no mês passado para 3.696 kg/ha. Em 2023/24, a produtividade foi de 3.200 kg/ha.As projeções para o milho ficaram estáveis. Para o cereal de primeira safra, a expectativa é de 2,64 milhões de toneladas, alta de 4% ante a temporada anterior, com área de 260,7 mil hectares (queda de 11% ante 2023/24) e produtividade de 10.115 kg/ha. Já para o grão de segunda safra, a previsão é de 15,53 milhões de toneladas produzidas, 24% mais do que em 2023/24, com área de 2,56 milhões de hectares, ligeiro avanço de 1% na comparação com a safra 2023/24, e produtividade estimada em 6.064 kg/ha.O feijão de primeira safra deve atingir 341,7 mil toneladas, aumento de 113% sobre a safra anterior. Em dezembro, a previsão era de 329,5 mil toneladas. A área plantada ficou prevista em 169,2 mil hectares, crescimento de 57%, e rendimentos de 2.020 kg/ha. Para a segunda safra, a projeção é de 666,8 mil toneladas, ante estimativa é de 694,4 mil toneladas em dezembro. Em relação à safra anterior, o Deral espera uma produção 1% menor frente à temporada passada. Houve redução na área plantada, que passou de 380,6 mil hectares previstos em dezembro para 365,8 mil hectares, 16% menor do que no ciclo passado.