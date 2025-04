Sobe para 60 balanço de mortos por incêndio em boate da Macedônia do Norte

O balanço de mortos devido ao incêndio em uma boate da Macedônia do Norte aumentou para 60, após a morte do gerente do clube em um hospital da Lituânia, informaram as autoridades nesta sexta-feira (4).

O incêndio ocorreu em 16 de março durante um show de hip hop no Club Pulse, na cidade de Kocani.

O fogo também deixou cerca de 200 feridos, muitos deles estão recebendo tratamento em países vizinhos e em outras partes da Europa.

O último ferido que morreu tinha queimaduras em quase 40% de seu corpo, informou o ministro da Saúde, Arben Taravari, em uma coletiva de imprensa na capital, Skopie.

"Tinha febre e ferimentos graves. As queimaduras de segundo e terceiro graus deixam o corpo vulnerável a infecções", indicou Taravari, acrescentando que três outros feridos seguem em estado crítico.

O morto era o gerente da boate, e estava sendo investigado, anunciou o gabinete do promotor público nesta sexta.

A origem do incêndio, um dos mais letais registrados na Europa, foram fogos artificiais lançados no palco durante o show, o que provocou uma explosão na saída.

Mais de 30 pessoas, incluindo altos funcionários, são suspeitos de terem infringido as normas de segurança que levaram à tragédia.

A tragédia causou indignação em todo o país e, nas últimas duas semanas, milhares de pessoas saíram às ruas de Skopie e outras cidades exigindo justiça para as vítimas e o fim da corrupção.

