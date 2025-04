ONS melhora previsão para nível de reservatórios de hidrelétricas do SE/CO em abril

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou nesta sexta-feira que os principais reservatórios de hidrelétricas do país, localizados no Sudeste/Centro-Oeste, deverão encerrar o mês de abril com 68,5% da capacidade, acima dos 67,3% previstos há uma semana.

A melhora da perspectiva para os reservatórios ocorre junto de uma redução da projeção para a carga de energia elétrica no país, com crescimento agora estimado em 1,7% frente a abril de 2024, para 83.027 megawatts médios, contra 1,9% da previsão anterior.

Em relação às chuvas que devem chegar às hidrelétricas em abril, o órgão fez ligeiro ajuste para cima das estimativas para Sudeste/Centro-Oeste (69% da média histórica, ante 67% da semana anterior), Sul (59%, ante 58%) e Nordeste (26%, ante 24%). Já para o Norte, a previsão de energia natural afluente foi reduzida a 81% da média, ante 84% esperados na semana passada.

(Por Letícia Fucuchima)