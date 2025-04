Quem é alemão que desbancou brasileira na lista dos mais jovens bilionários

O alemão Johannes von Baumbach, 19, foi considerado pela revista Forbes o bilionário mais jovem do mundo. Com uma fortuna de US$ 5,4 bilhões (aproximadamente R$ 30 bilhões), ele desbancou do primeiro lugar a brasileira Lívia Voigt, 20, que tem uma fortuna de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões).

Quem é Johannes

Herdeiro de farmacêutica. O jovem é parte da família dona da Boehringer Ingelheim. A empresa foi fundada em 1885 pelo químico Albert Boehringer. A vida da empresa começou com o fornecimento de matérias-primas para a indústria têxtil e alimentícia. Com o passar dos anos, o negócio cresceu e hoje conta com 53 mil funcionários no mundo todo.

Johannes tem outros irmãos. Todos estão na lista da Forbes com fortunas declaradas no mesmo valor. São eles: Maximiliano, 27, Catarina, 25, e Franz, 22. Reservados, nada se sabe sobre uma possível atuação deles na empresa familiar.

Bilionário é esquiador profissional. Sabe-se que von Baumbach esquia de forma profissional na Áustria desde 2015, quando tinha 9 anos.

Hubertus von Baumbach é um dos comandantes da Boehringer Ingelheim Imagem: picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I

Quem comanda a empresa da família é o tio de Johannes von Baumbach. Hubertus von Baumbach, 57, contudo, não é mais rico que os sobrinhos. Seu patrimônio declarado pela Forbes é o mesmo dos jovens, o que o coloca em 659º na lista.