Josias: China tem condições de brigar com EUA como cachorro grande

A China tem todas as condições de retaliar o 'tarifaço' dos Estados Unidos e travar uma disputa comercial de gigantes, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

O governo chinês anunciou que taxará em 34% as importações dos EUA, em retaliação às tarifas do mesmo valor impostas por Donald Trump. O presidente norte-americano declarou que o país asiático "agiu mal e entrou em pânico".

Sem dúvida alguma, Trump declarou guerra ao mundo e fez isso de forma seletiva. Jogou mais torpedos tarifários em cima de alguns países do que de outros. A China está entre os que mais sofreram com essas tarifas.

Ao impor aos EUA uma tarifação exatamente do mesmo tamanho à imposta por Trump, a China diz que não está para brincadeira. Se quer guerra, vamos para a guerra e em igualdade de condições. A China tem todas as condições de brigar com os EUA como cachorro grande. Não é um adversário negligenciável.

Trump declara guerra como quem brinca em um parque de diversões. Há nos EUA uma negociação em torno do TikTok, que é uma plataforma chinesa. Trump insinuou que poderia flexibilizar as tarifas impostas à China se Pequim facilitasse essa negociação. Isso é uma brincadeira.

Trump está feliz da vida porque considera que deflagrou um processo que lhe deu vantagem sobre todos os países do mundo. Ele imagina que todos ajoelharão no milho e pedirão clemência ao 'imperador laranja' da Casa Branca. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, além do risco de enfrentar gigantes comerciais como a China, Trump também tem que encarar a resposta da população e das empresas norte-americanas, que serão diretamente afetadas por uma possível alta nos preços.

A China diz que a briga será levada a sério. Impuseram tarifas do mesmo tamanho que estão sendo sinalizadas pelos EUA e não há essa brincadeira de TikTok. Se os EUA quiserem negociar, terão que baixar as tarifas.

O tamanho da guerra depende da resposta do resto do mundo. A China já disse que está brigando sério; a União Europeia fala grosso, mas não disse qual é o tamanho da sua disposição para retaliar os EUA. Países como o Brasil, com uma tarifa mínima de 10%, terão prejuízo, mas enxergam a possibilidade de compensar em outras áreas e obter um reflexo positivo.

Temos que aguar como o público interno dos EUA responderá a essa declaração de guerra. Trump fez sua aposta política mais séria desde que passou pela Casa Branca no primeiro mandato. Ele declarou guerra sem que ninguém estivesse importunando os EUA. A disposição dele para guerrear também depende da resposta que vier do consumidor americano e das empresas.

É um certo sadismo. Na prática, Trump está conspirando contra os interesses dos EUA e faz isso de forma deliberada. Agora, está se vangloriando de estar ao volante. É preciso saber se ele tem rumo. Até aqui, é o de uma crise de dimensão global, que leva à recessão, a mais inflação e, em última análise, a mais sacrifícios sobretudo a comunidades que vivem nos países periféricos. Josias de Souza, colunista do UOL

