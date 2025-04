Após 15 anos, estação Ambuitá, da linha 8-Diamante, é reaberta em SP

Do UOL, em São Paulo

Após 15 anos fechada, a estação Ambuitá, da linha de trem 8-Diamante, foi reaberta hoje em Itapevi (SP), na Grande São Paulo, pela concessionária ViaMobilidade.

O que aconteceu

Expectativa é que estação atenda, em média, 2,1 mil passageiros por dia, totalizando cerca de 65 mil usuários por mês. O serviço, segundo a prefeitura, beneficiará, principalmente, os moradores dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, proporcionando uma alternativa de transporte mais ágil, segura e eficiente, além de reduzir o tráfego de veículos e ônibus na região.

Funcionamento começa com a chamada operação assistida, das 4h à meia-noite. Durante o período de testes, que deve durar 30 dias, não haverá cobrança de passagem e a previsão da ViaMobilidade é que os intervalos médios sejam de 30 minutos entre os trens.

Hoje, no primeiro dia de operação, por volta das 11 horas, a estação estava vazia, apenas com funcionários da ViaMobilidade. Em conversa com a reportagem, um deles afirmou que, mais cedo, o fluxo de passageiros estava maior.

Linha 8-Diamante volta a operar na estação Ambuitá Imagem: Manuela Rached/UOL

Estação era antiga e foi fechada em 2010. Inaugurada em setembro de 1949 pela então Estrada de Ferro Sorocabana, inicialmente sob o nome de Parada Iracema, a estação recebeu novas instalações em 1985 sob a gestão da antiga Fepasa. Em 2010, já sob administração da CPTM, foi desativada e demolida, após um projeto de revisão das linhas conduzido pelo Governo do Estado à época.

População local cobrava por solução da Prefeitura de Itapevi. Segundo a administração municipal, a reivindicação de moradores da região pela reabertura da linha era antiga e o projeto foi assumido pela concessionária ViaMobilidade, que opera as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda do trem em São Paulo.

Obras da estação tiveram início em 5 de abril de 2024 e custaram R$ 26,5 milhões, segundo a prefeitura. O novo acesso está localizado à Estrada Araçariguama, s/n, na Estância São Francisco Itapevi.

Obras da estação tiveram início em 5 de abril de 2024 e representam um investimento de R$ 26,5 milhões. O novo acesso está localizado no mesmo endereço da antiga estação, na Rua Dr. José Alexandre Crosgnac, 110, desativada e demolida em 2010 após um projeto de modernização conduzido pelo Governo do Estado à época.