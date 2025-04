Fitch eleva rating da Latam de 'BB-' para 'BB' e mantém perspectiva positiva

A Fitch Ratings elevou os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local da Latam de "BB-" para "BB". O Rating Nacional de Longo Prazo subiu de "BBB+(cl)" para "A(cl)" e as emissões locais não garantidas e subordinadas de "BBB(cl)" para "A-(cl)". A perspectiva para as classificações manteve-se estável.

"A elevação reflete a melhoria das métricas de crédito da Latam impulsionadas pela crescente lucratividade, geração de fluxo de caixa operacional e pagamento de dívida, bem como melhorias na flexibilidade financeira", afirma a Fitch.

A agência destaca que as métricas de crédito da Latam previstas para 2025 (alavancagem total e líquida de 2,2 vezes e 1,5 vez, respectivamente) são fortes para sua classificação, temperadas pela alta ciclicidade da indústria e seu perfil pós-reestruturação.

A Fitch complementa dizendo que a Latam se beneficiou de preços de combustível moderados e forte recuperação do tráfego de passageiros e rendimentos ultimamente.

"A capacidade da empresa de navegar por diferentes ciclos econômicos e manter seu atual perfil de crédito sólido deve beneficiar as classificações, o que apoia a perspectiva positiva", finaliza a Fitch.