Fluxos de entrada em mercado monetário global crescem com temores de recessão

(Reuters) - Os fundos do mercado monetário global registraram entradas maciças na semana encerrada em 2 de abril, com os investidores cautelosos em relação às medidas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estão elevando os temores de uma desaceleração global.

Os fundos do mercado monetário, geralmente vistos como espaços seguros em épocas de dificuldades econômicas, atraíram US$30,26 bilhões em entradas durante a semana, à medida que Trump introduzia tarifas recíprocas abrangentes sobre parceiros comerciais, intensificando uma guerra comercial.

Enquanto isso, os fundos de ações globais registraram apenas US$49 milhões em compras líquidas, uma queda acentuada em relação aos cerca de US$35,84 bilhões em compras líquidas na semana anterior.

Os fundos de Wall Street registraram vendas líquidas de US$10,85 bilhões, revertendo as entradas de US$22,39 bilhões da semana anterior. Em contrapartida, os investidores alocaram US$6,84 bilhões em fundos de ações europeus e US$4,36 bilhões em fundos de ações asiáticos.

Os fundos de ações setoriais globais registraram vendas líquidas de US$1,75 bilhão, lideradas por saídas de US$1,45 bilhão nos setores de tecnologia e US$1,35 bilhão nos setores de consumo discricionário.

Os fundos de ouro e metais preciosos permaneceram dinâmicos, garantindo entradas pela oitava semana consecutiva, com US$1,06 bilhão acrescentado durante o período.

Enquanto isso, os fundos de títulos de renda fixa, reconhecidos por sua estabilidade, atraíram US$4,3 bilhões líquidos em entradas, estendendo sua série de compras líquidas pela segunda semana consecutiva.

Os dados que abrangem 29.591 fundos de mercados emergentes revelaram que os investidores abandonaram um valor líquido de US$660 milhões em fundos de ações, em uma quarta semana consecutiva de vendas líquidas.

No entanto, os fundos de títulos ganharam US$1,07 bilhão líquido em entradas, após duas semanas consecutivas de saídas.

(Por Gaurav Dogra e Patturaja Murugaboopathy em Bengaluru)