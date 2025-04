Colunista do UOL

É desanimador observar o declínio dos sedãs médios em nosso mercado. Uma categoria que já foi símbolo de prestígio para as famílias brasileiras está sendo rapidamente substituída pelos SUVs e suas variações.

Somente o Toyota Corolla ainda tem vendas significativas, com 59% de participação na categoria. Ainda assim, é apenas o 17º veículos de passeio mais vendido nesse ano. Se a marca decidir parar com ele, é provável que boa parte desse público migre para os SUVs, ao invés de considerar os sedãs médios restantes.

Colunistas do UOL

Felizmente o mercado de usados ainda tem boas e variadas opções, inclusive com preços atrativos. Na coluna dessa semana listei alguns sedãs médios na faixa dos R$ 100 mil, que certamente são superiores aos SUVs da mesma faixa de preço.

Jetta 2019 Imagem: Divulgação

VW Jetta Comfortline 2019

Para quem gosta dos modernos motores turbos, encontra no Jetta Comfortline 2019 uma ótima opção. Apesar dos seis anos de vida, trata-se da mesma geração que é vendida zero-km pela Volkswagen. A diferença é que hoje só temos a versão esportiva GLI com o poderoso motor 2.0 turbo e preço nada competitivo.

Já o modelo o Comfortline 2019 utiliza o motor 1.4 turbo com câmbio automático de seis marchas, o mesmo conjunto utilizado em vários modelos atuais da marca. Eficiente, consegue entregar bom desempenho com baixo consumo de combustível, mas como todo Volkswagen com motor TSI, tem fama de ter manutenção mais cara que a média.

Espaçoso para passageiros e bagagem, é um ótimo sedã familiar, que também capricha nos itens de segurança. A tabela Fipe de um Jetta Comfortline 2019 é de R$ 98,5 mil.

Cruze 2022 Imagem: Divulgação

Chevrolet Cruze LT 2022

O mesmo se aplica para o Cruze, outro sedã médio com motor 1.4 turbo e câmbio automático de seis marchas. Seu preço é ainda mais atrativo no mercado de usados, já que é possível considerar um Cruze 2022 com o mesmo valor de um Jetta 2019.

Outra vantagem do Cruze está na manutenção, pois utiliza corrente de comando, uma manutenção a menos para se preocupar quando comparado com o Jetta. O modelo também é recheado de equipamentos de conforto e segurança, até mesmo na versão LT, que tem tabela Fipe de R$ 101,3 mil para o ano 2022.

Já adianto que são os únicos turbos dessa lista, e se essa é sua preferência, vai naquele que te agrada mais, já que ambos são ótimos sedãs médios.

Civic 2017 Imagem: Divulgação

Honda Civic EX 2017

Quem não abre mão das marcas japonesas precisa considerar modelos mais antigos. É o caso do Civic 2017, primeiro ano da desejada 10ª geração, a última ainda fabricada aqui. O visual agrada bastante e, apesar da idade, ainda parece um carro atual que faz bonito nas ruas.

A tabela Fipe da versão EX, uma das mais simples, é de R$ 100,3 mil. Não é pouco para um carro de oito anos que sequer tem central multimídia. Em contrapartida, tem baixíssima desvalorização e manutenção descomplicada, já que utiliza o conhecido motor 2.0 de aspiração natural, com câmbio CVT. Esses atrativos fazem do Civic um dos campeões no mercado de usados, mesmo custando mais caro que seus concorrentes.

Corolla 2019 Imagem: Fotos: Toyota | Divulgação

Toyota Corolla XEI 2019

Outro modelo tradicional de marca japonesa, já citado como o único que ainda vende bem entre os zero-km, o Toyota Corolla também é campeão no mercado de usados. Assim como o Jetta, o Corolla nessa lista também é 2019, com a diferença de utilizar um conjunto mais tranquilo de se manter.

No caso, motor 2.0 de aspiração natural e câmbio CVT, semelhante ao Civic. A versão intermediária XEI tem tabela Fipe de R$ 102,9 mil para o ano 2019. Trata-se da geração anterior do Corolla, mas já com o facelift e itens importantes como controles de estabilidade e tração, inexistentes nos primeiros anos dessa geração.

Sentra 2020 Imagem: Divulgação

Nissan Sentra SL 2020

O Sentra é outro que ainda tem presença no mercado de novos, mas com vendas tímidas. Como o modelo sempre foi importado, ganhou fama de ter manutenção mais cara, o que nem sempre é verdade.

Fato é que muitos tem receio de colocar um Sentra na garagem, por isso sua desvalorização sempre foi mais alta. Tanto que, se considerarmos a versão topo de linha SL, no modelo 2020, a tabela Fipe é de "apenas" R$ 87 mil. Sendo assim, ele nem deveria aparecer nessa lista de sedãs médios na faixa dos R$ 100 mil, mas decidi colocar como bônus.

Ocorre que, ele ficou fora de linha entre 2021 e 2022, e o modelo 2023 ainda custa muito caro, passando dos R$ 120 mil. Para os que não tem preconceitos com o Sentra, já sai economizando na compra, e ainda leva para casa um sedã recheado de equipamentos de conforto e segurança, além do confiável motor 2.0 de aspiração natural com câmbio CVT.