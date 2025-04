MSF diz que funcionário e sua família morreram em bombardeio em Gaza

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) informou nesta sexta-feira (4) que um de seus funcionários foi morto junto com parte de sua família em um bombardeio em Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas.

A MSF está "chocada e triste pela morte de Hussam Al Loulou em um ataque aéreo na manhã de 1º de abril", declarou a organização humanitária em um comunicado.

"Nosso companheiro Hussam foi assassinado como outras centenas de pessoas em toda a Faixa de Gaza desde a retomada do ataques das forças israelenses em 18 de março", afirmou a organização.

O homem de 58 anos, vigilante da unidade de emergências da MSF em Khan Yunis, morreu com sua esposa e sua filha de 28 anos em um "terrível ataque" no sudoeste de Deir al Balah, no centro de Gaza, segundo o comunicado.

Ele é o 11º trabalhador da ONG a ser morto no território palestino desde o início da guerra, há 18 meses, e o segundo desde o fim de uma trégua de curta duração no mês passado.

Centenas de trabalhadores humanitários foram mortos durante o conflito sangrento, que eclodiu após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em outubro de 2023.

A MSF elogiou Loulou por seu "altruísmo, humildade e preocupação genuína com as pessoas ao seu redor" e condenou "veementemente sua morte", pedindo "a restauração imediata do cessar-fogo e a proteção dos civis", acrescentou.

"Esse banho de sangue precisa acabar", declarou a organização.

nl/apo/hgs/es/yr

© Agence France-Presse